Dončić zgrešil met ob sireni, Dallas izgubil proti Denverju brez zvezdnikov

V noči na ponedeljek sta se Dallas Mavericks Luke Dončića in Denver Nuggets Vlatka Čančarja soočila drugič zapored. Po prepričljivi sobotni zmagi v gosteh so Mavsi na domačih tleh tokrat izgubili (97:98) proti Nuggetsom, ki so igrali brez Nikole Jokića in Jamala Murraya.

Luka Dončić je tokrat dosegel 22 točk, devet skokov in osem podaj ob metu 7/16. Pri Nuggetsih pa je ob odsotnostih glavnih zvezdnikov svojih enajst minut na igrišču odlično izkoristil drugi Slovenec na tekmi Vlatko Čančar, ki je ob popolnem metu 3/3 dosegel sedem točk, štiri skoke in dve ukradeni žogi.

icon-expand Vlatko Čančar je ob zvoku sirene dve sekundi pred koncem polčasa z velike razdalje dosegel svojo edino trojko na tekmi FOTO: AP

Dončić je imel veliko težav za črto za tri točke in črto prostih metov. Zadel je zgolj dve trojki iz osmih poskusov in šest od desetih prostih metov ter izenačil svoj najslabši točkovni izkupiček v letošnji sezoni. 11. novembra je namreč proti Washington Wizardsom tudi dosegel 22 točk in tudi takrat so Mavsi izgubili.

Luka Dončić je poleg tekem proti Denverju in Washingtonu v letošnji sezoni samo še enkrat dosegel manj kot 30 točk (proti Orlandu) in tudi takrat so njegovi Mavericksi izgubili. Recept je torej jasen, Luka mora doseči vsaj 30 točk, če želi, da njegovo moštvo zmaga, kar ni ravno spodbudno dejstvo za Dallas.

Dobri dve sekundi pred koncem tekme je Dončić pri prednosti Denverja 89:97 imel priložnost zmagati, vendar je zgrešil met za tri točke z velike razdalje. Pri Mavsih so poleg Luke še štirje igralci dosegli vsaj 10 točk. Ob odličnem metu (8/9) pa je blestel vse boljši Josh Green, ki je ob šestih trojkah dosegel točko več od Dončića (23), vendar je edini met zgrešil ravno takrat, ko je bilo to najbolj pomembno: Dallas je vodil za dve točki, do konca tekme pa je bilo še 70 sekund. Spencer Dinwiddie je ob slabem metu (5/15 na dve točki, 1/8 za tri) dosegel 11 točk.

icon-expand Luka Dončić FOTO: AP

Pri Denverju je ob odsotnosti aktualnega MVP-ja lige Nikole Jokića, Jamala Murrayja (oba odsotna zaradi bolezni), Aarona Gordona in Jeffa Greena stvari v svoje roke vzel Bones Hyland, ki je dosegel 29 točk, tri skoke in šest podaj. Mejo desetih točk pa sta presega še Michael Porter Jr., ki je zadel odločilno trojko za zmago Denverja 55,2 sekunde pred koncem tekme (14 točk) in Bruce Brown (12 točk, 4 skoki, 8 podaj).

Izidi: Dallas Mavericks - Denver Nuggets 97:98 (Luka Dončić: 22 točk, 9 skokov, 8 podaj, 1 ukr. žoga za Dallas) (Vlatko Čančar: 7 točk, 4 skoki, 2 ukr. žogi za Denver) Phoenix Suns - New York Knicks 116:95 Washington Wizards - Charlotte Hornets 106:102 Sacramento Kings - Detroit Pistons 137:129 Brooklyn Nets - Memphis Grizzlies 127:115 Cleveland Cavaliers - Miami Heat 113:87 Houston Rockets - Golden State Warriors 120:127 Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs 123:92