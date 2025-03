Dončić sezul nasprotnika in ozvočen nasmejal Duranta

Košarkarji Los Angeles Lakers so z zmago proti vselej neugodnemu Phoenixu uspeli prekiniti niz štirih zaporednih porazov. Varovanci trenerja JJ Redicka so svoje delo opravili z odliko, prvi mož kalifornijske zasedbe pa je bil slovenski as Luka Dončić, ki je 33 točkam dodal 11 skokov in osem podaj. Slovenski reprezentančni kapetan je vnovič navdušil z nekaj izjemnimi potezami, s katerimi je nasprotnike spravljal v obup, nabito polne tribune Crypto.com Arene pa v delirij.