Dončić znova čez mejo 30 točk, a Lakerse skrbi stanje njegovega gležnja

Obračun z eno od najslabših ekip v ligi, ki je po novem porazu ostala pri zgolj eni zmagi na prvih 12 tekmah sezone, se je začel po znanem receptu. Luka Dončić je zadel pet od svojih prvih devetih metov za 16 točk po prvih 12 minutah igre. Ob polčasu jih je imel 19 na svojem računu, zadnjo četrtino pa je začel s 26 točkami. V zadnji četrtini je dodal še šest točk za skupno 32 točk, 5 skokov in 5 asistenc. Nič posebnega, bi lahko rekli, a nespametno obrambno posredovanje nekdanjega igralca Lakersov Kyla Kuzme je Dončića, ki je pristal na nogi nasprotnika, prisililo v odhod na klop za rezerviste pri visoki prednosti 114:90.

Že v tretji četrtini je zaradi podobnih težav igrišče zapustil tudi letos odlični Dončićev soigralec Austin Reaves , čigar poškodba pete pa je očitno bolj resna od Dončićeve. Milwaukee, ki je novo sezono po odhodu zvezdnika Giannisa Antetokounmpa začel obupno, se je vodilnemu moštvu v ligi uspešno upiral celotno prvo četrtino in velik del druge, ob koncu prvega polčasa pa so gostje vendarle pobegnili na bolj varno razdaljo 61:50. Po tretji četrtini so Lakersi vodili že 94:73 in jasno je bilo, da bodo vpisali novo zmago.

Dončić je zadel 10 od 25 metov iz igre (5/12 za tri točke, 7/10 prosti meti) za 32 točk, 5 skokov, 5 asistenc in 5 izgubljenih žog. Reaves je v zgolj 25 minutah igre dodal 18 točk in 5 asistenc, center Walker Kessler pa je dodal 10 točk in 11 skokov. Med rezervisti je znova blestel Sandro Mamukelašvili, ki je zadel pet metov za tri točke in tekmo zaključil s 23 točkami.

Pri domačih sta mejo 10 točk prestopila le Tyler Herro s 27 točkami in 7 asistencami in rezervist Jaime Jaquez Jr. s 25 točkami. To je bila 11. zmaga Lakersov na prvih 13 tekmah, v noči na nedeljo po našem času pa jih čaka nov obračun v gosteh s Phoenix Suns.

Izid:

Milwaukee Bucks - Los Angeles Lakers 112:123