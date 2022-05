Dončićevih 28 točk premalo za razigrani Golden State

Košarkarji Dallasa so na peti tekmi finala zahodne konference proti moštvu Golden State Warriors doživeli še četrti poraz v seriji in tako končali sezono v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Steph Curry in druščina so bili v domačem Chase Centru boljši s 120:110, najboljši posameznik v vrstah poraženca pa je bil vnovič slovenski superzvezdnik Luka Dončić z 28 točkami, devetimi skoki in šestimi podajami.

Po zmagi na četrti tekmi v domačem American Airlines Centru so apetiti navijačev Dallasa znova (nekoliko) zrasli. Kljub visokemu zaostanku v finalni seriji zahoda proti odličnemu Golden Statu (1:3) se Luka Dončić, Spencer Dinwiddie in druščina nikakor niso želeli predati, a tokrat so naleteli na previsoko oviro. Več sledi! icon-expand Luka Dončić je bil tudi na peti tekmi finala zahodne konference v Ligi NBA najboljši posameznik v vrstah Dallasa, ki pa je v tej seriji moral priznati premoč zasedbi Golden Stata. FOTO: AP Liga NBA, finale zahoda, peta tekma, izid:

Golden State Warriors - Dallas Mavericks 120:110

(Luka Dončić: 39:38 minute - 28 točk, 9 skokov in 6 podaj za Dallas).