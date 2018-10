Dončić znova navdušil s to potezo: Spursov Mills še danes išče žogo

"Nisem presenečen. Jaz ne. Vem, kako dobro lahko igram košarko. Vem pa, da je verjetno precej ljudi presenečenih," je po porazu v San Antoniu razlagal slovenski reprezentantLuka Dončić. Na uvodnih sedmih tekmah je dosegel že 143 točk (v povprečju 20,4 na tekmo). Za primerjavo:LeBron James je leta 2003 na prvih sedmih tekmah na kontu imel 118 točk, za prvi točkovni izkupiček preko 30 točk pa je potreboval 17 tekem. Dončić je postal tudi tretji najmlajši igralec v ligi NBA, ki je na eni tekmi presegel mejo 30 točk. Mlajša sta le LeBron James in Kevin Durant.

"Zelo dobro smo se borili. Mislim, da je to bila ena boljših tekem, ki smo jo odigrali. Garali smo proti ekipi, ki se bo uvrstila v končnico, na njihovem terenu. Dobri smo bili. Imam zaupanje v moje soigralce. Moramo ostati skupaj, če bomo igrali tako kot danes, bo vse v redu," je še dodal Dončić, ki prejema vse več hvalnic tudi preko Luže. "Poglejte, Luka je zelo dober igralec. Zagotovo ni presenečen nad tem, kar se dogaja. Na nas pa je, da vročemu igralcu pustimo, da je vroč in dela vroče druge. V nedeljo je to bil Dennis. Danes je bil Luka, prav tako Barnes, kar je lepo videti," je razlagal trener Dallasa Rick Carlisle.

Ob preseženih 30 točkah proti ekipi, ki slovi po dobri obrambi, so mu čestitali tudi mnogi bivši soigralci in trenerji, pa tudi številni znani športniki. Tako mu je že navsezgodaj zjutraj čestital trener Reala Pablo Laso, pridružil se je tudi reprezentančni soigralec Goran Dragić, pa tudi smučarski skakalec Peter Prevc.