Košarka

Dončić z gesto pravega vodje ekipe: znova obdaril soigralce

Los Angeles, 11. 10. 2025 10.05 | Posodobljeno pred 1 uro

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je še enkrat več presenetil svoje soigralce pri Los Angeles Lakers. Vsi zbrani igralci Lakersov so prejeli par novih športnih copat, le nekaj dni po tem, ko jih je kapetan slovenske reprezentance povabil na vožnjo s Porschejem.

Luka Dončić je pripravljen na začetek nove sezone NBA.
Luka Dončić je pripravljen na začetek nove sezone NBA. FOTO: AP

Luka Dončić vstopa v svojo prvo polno sezono kot igralec Lakersov, kamor je bil zamenjan iz Dallas Mavericksov v začetku februarja. V prejšnji sezoni je dosegal povprečje 28,2 točke, 8,2 skoka in 7,7 asistence na tekmo. Kot je slovenski as priznal, želi biti v novi sezoni veliki vodja moštva iz mesta angelov. In to vsekakor tudi postaja.

Pred nekaj dnevi je soigralce peljal na vožnjo s Porscheji, za kar je odštel nekaj več kot 2500 evrov, v želji po tem, da bi se ekipa bolje povezala pred začetkom nove sezone.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zdaj je naredil še korak naprej in svoje soigralce presenetil z novim parom copat. Njihove reakcije je klub objavil na Instagramu, navijači pa so njegove geste označili kot dejanja pravega vodje ekipe. Video prikazuje nekaj soigralcev, med njimi Daltona Knechta in Chrisa Manona, kako se odzivajo na darilo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Lakersi novo sezono pričenjajo v noči z nedelje na ponedeljek, ko bo v Los Angelesu gostovala ekipa Golden State Warriors.

