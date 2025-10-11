Dončić z gesto pravega vodje ekipe: znova obdaril soigralce

Luka Dončić vstopa v svojo prvo polno sezono kot igralec Lakersov, kamor je bil zamenjan iz Dallas Mavericksov v začetku februarja. V prejšnji sezoni je dosegal povprečje 28,2 točke, 8,2 skoka in 7,7 asistence na tekmo. Kot je slovenski as priznal, želi biti v novi sezoni veliki vodja moštva iz mesta angelov. In to vsekakor tudi postaja.
Pred nekaj dnevi je soigralce peljal na vožnjo s Porscheji, za kar je odštel nekaj več kot 2500 evrov, v želji po tem, da bi se ekipa bolje povezala pred začetkom nove sezone.
Zdaj je naredil še korak naprej in svoje soigralce presenetil z novim parom copat. Njihove reakcije je klub objavil na Instagramu, navijači pa so njegove geste označili kot dejanja pravega vodje ekipe. Video prikazuje nekaj soigralcev, med njimi Daltona Knechta in Chrisa Manona, kako se odzivajo na darilo.
Lakersi novo sezono pričenjajo v noči z nedelje na ponedeljek, ko bo v Los Angelesu gostovala ekipa Golden State Warriors.
