Dončić znova presenetil, nasprotnike je demoraliziral kar v nemščini

"Slišal sem, da se pogovarjajo v nemščini, zato sem tudi jaz nekaj stvari rekel v nemščini. Malo znam govoriti nemško," je po obračunu dejal Ljubljančan, ki je igro Moritza Wagnerja , Franza Wagnerja in Tristana da Silvo tudi pohvalil. Dodal je, da se je nemško naučil govoriti v srednji šoli. Ko so ga novinarji vprašali kaj natančno je rekel nasprotnikom, jim je odgovoril naj vprašajo njegovega soigralca Maxija Kleberja , ki je tudi Nemec.

Proti Orlandu je Dončić tridesetič v svoji karieri dosegel vsaj 25 točk v enem polčasu. Od njegovega prihoda v ligo, se zgolj še James Harden lahko pohvali s takim dosežkom, saj je tudi on v to od leta 2018 storil tridesetkrat.

Dončić se očitno veseli vsakega obračuna z Orlandom, saj je lanski obračun z nasprotniki iz Floride v domači dvorani zaključil s 45 točkami. Njegov trener Jason Kidd je po obračunu dejal, da je Dončićev pristop bil ključen pri zmagi. "Mislim, da je njegova energija bila odlična. Kot naš vodja je že zelo hitro postavil tempo in mislim, da so mu fante sledili. Naša klop je bila zelo, zelo dobra. Že kar nekaj časa je minilo odkar smo vodili po prvi četrtini." je po obračunu dejal Kidd.

"Luka je v preteklosti dominiral v prvih četrtinah in mislim, da je nocoj to storil prvič letos in res je bil dominanten v napadu in obrambi," je svojega varovanca še pohvalil trener Dallasa. Dončić je prvič letos odigral celotno prvo četrtino.

A Dončić ni bil edini košarkar pri Dallasu, ki je izstopal. Center Daniel Gafford je tekmo zaključil z 18 točkami, ključni pa so bili tudi rezervisti Naji Marshall (4 točke, 5 skokov, 5 podaj), Dereck Lively (11 točk in 11 skokov), v prvem polčasu pa sta dobro igrala tudi Spencer Dinwiddie in Quentin Grimes. Soigralce, ki tekme niso začeli v prvi peterki, je pohvalil tudi Dončić. "Mislim, da je Naji spremenil našo igro, ko je stopil na parket. Danes je bil izjemen. Rad imam njegovo igro. Zelo rad sem ga spremljal tudi, ko je bil v New Orleansu. On je popoln igralec. Za zdaj pa se zgolj še navaja na igro z nami. To je novo moštvo in on bo vse boljši," je novega soigralca pohvalil prvi zvezdnik Dallasa.