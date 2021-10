Dončić znova razkazal svoj razkošni talent: ne z glavo niti z nogo, tokrat zadel kar z ramo

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je sicer na drugi pripravljalni tekmi pred novo sezono lige NBA (Dallas je obe tekmi dobil) v manj kot 18 minutah igre dosegel 14 točk, k temu pa je dodal devet podaj in osem skokov. Clippersi so sicer nastopili oslabljeni, saj so manjkali Kawhi Leonard, Serge Ibaka, Marcus Morris Sr., Ivica Zubac in Nicolas Batum.