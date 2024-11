Dončić znova trenira s soigralci in bo odpotoval na gostovanji Dallasa

Po štirih tekmah, ki jih je Luka Dončić izpustil zaradi poškodbe desnega zapestja, se je slovenski košarkarski zvezdnik vrnil v redni trenažni proces Dallasa. Tako poroča ESPN-ov Tim MacMahon , ki je na družbenem omrežju X zapisal tudi, da bo Dončić z ekipo odpotoval v Salt Lake City in Portland, a še ni znano, ali bo na naslednjih dveh tekmah tekmah tudi zaigral.

"Treniral je z nami in bomo videli, kako se bo počutil na dan tekme," je za teksaške medije potrdil glavni trener Dallasa Jason Kidd , ki na naslednji tekmi ne bo mogel računati na Klaya Thompsona , ki ga še vedno pesti poškodba stopala.

Brez Dončića je Dallas na štirih tekmah zabeležil tri zmage in poraz in se tako z 11 zmagami in osmimi porazi nahaja na osmem mestu zahodne konference. Tretjo zaporedno zmago bodo proti Utahu Mavericksi lovili v noči iz sobote na nedeljo, dan kasneje pa se bodo nato pomerili še proti Portlandu.