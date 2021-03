Dončić znova navdušil: podaril prek sto parov športnih copat zdravstvenim delavcem

"Želel bi si, da bi lahko bil z vami osebno, toda želim si vam le povedati, da imam par Jordanovih športnih copat za vsakega od vas. Navdušen sem, da lahko to storim. Hvala za vse, kar ste naredili med to pandemijo in 'Gremo Mavsi'," je v posnetku povedal 22-letni Ljubljančan. Osebje UT-Southwesterna se je Dončiću zahvalilo z glasnim in sinhronim vzklikom: "Hvala, Luka." Dončić se je sicer že v preteklosti izkazal s številnimi velikodušnimi gestami, pomagal je tako pri dobrodelnih akcijah, kot tudi s podporo tistim, ki jo v težkih časih potrebujejo.