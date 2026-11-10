Dončić (znova) zbadal navijače: 'Želeli bi si, da bi me imeli'

Spomnimo, na naboru pred osmimi leti je bil Luka Dončić izbran kot tretji prav s strani Atlante, ki pa se je že prej dogovorila za zamenjavo z Dallasom, ki je izbiral kot peti. Slovenski velemojster je ob prihodu na oder sprva poziral v kapi Atlante, čeprav je bilo takoj jasno, da bo svojo NBA pot začel v Dallasu.
Lakersi so prav v Atlanti prišli do že desete zmage sezone, s čimer so prevzeli vodstvo v zahodni konferenci. Sijajno razpoloženi Dončić pa je nekaj odvečne energije, kot je to že v navadi, namenil interakciji z navijači ob parketu.
"Želeli bi si, da bi me imeli, kajne?" je dejal slovenski zvezdnik. "Imeli smo te," mu je odvrnil eden od navijačev, drugi pa je takoj zabrusil, da si Dončića nikoli ni želel v svoji ekipi.
Dončić se je ob tem zgolj nasmehnil in še enkrat poudaril, da bi lahko zaigral za Atlanto, če ta pred osmimi leti na naboru ne bi naredila – kot se je kasneje izkazalo – velike napake.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.