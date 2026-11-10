Dončić (znova) zbadal navijače: 'Želeli bi si, da bi me imeli'

Spomnimo, na naboru pred osmimi leti je bil Luka Dončić izbran kot tretji prav s strani Atlante, ki pa se je že prej dogovorila za zamenjavo z Dallasom, ki je izbiral kot peti. Slovenski velemojster je ob prihodu na oder sprva poziral v kapi Atlante, čeprav je bilo takoj jasno, da bo svojo NBA pot začel v Dallasu.

Lakersi so prav v Atlanti prišli do že desete zmage sezone, s čimer so prevzeli vodstvo v zahodni konferenci. Sijajno razpoloženi Dončić pa je nekaj odvečne energije, kot je to že v navadi, namenil interakciji z navijači ob parketu.