Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Dončić (znova) zbadal navijače: 'Želeli bi si, da bi me imeli'

Atlanta, 10. 11. 2026 13.49 pred 49 minutami 1 min branja 2

Avtor:
J.B.
Luka Dončić

Znova je blestel, znova je zmagal in znova je zbadal navijače. Luka Dončić tudi proti Atlanti Hawks ni mogel iz svoje kože. Medtem ko je za deseto zmago Lakersov v tej sezoni prispeval 32 točk, si je nekaj časa vzel tudi za pogovor z navijači ob parketu in jim dal vedeti, da je njihova franšiza leta 2018 naredila veliko napako.

Košarkarji Atlanten iso imeli pravega odgovora na rzaigranega Dončića.
Košarkarji Atlanten iso imeli pravega odgovora na rzaigranega Dončića.
FOTO: AP

Spomnimo, na naboru pred osmimi leti je bil Luka Dončić izbran kot tretji prav s strani Atlante, ki pa se je že prej dogovorila za zamenjavo z Dallasom, ki je izbiral kot peti. Slovenski velemojster je ob prihodu na oder sprva poziral v kapi Atlante, čeprav je bilo takoj jasno, da bo svojo NBA pot začel v Dallasu.

Lakersi so prav v Atlanti prišli do že desete zmage sezone, s čimer so prevzeli vodstvo v zahodni konferenci. Sijajno razpoloženi Dončić pa je nekaj odvečne energije, kot je to že v navadi, namenil interakciji z navijači ob parketu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Želeli bi si, da bi me imeli, kajne?" je dejal slovenski zvezdnik. "Imeli smo te," mu je odvrnil eden od navijačev, drugi pa je takoj zabrusil, da si Dončića nikoli ni želel v svoji ekipi.

Dončić se je ob tem zgolj nasmehnil in še enkrat poudaril, da bi lahko zaigral za Atlanto, če ta pred osmimi leti na naboru ne bi naredila – kot se je kasneje izkazalo – velike napake.

Preberi še 'Luka je trenutno najboljši v NBA in verjamem, da bo postal MVP'
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
košarka nba atlanta hawks luka dončić los angeles lakers

Širitev Evrolige, ki zapira vrata NBA-ju

24ur.com Dončić in 16. tehnična napaka: 'Moral sem se postaviti zase, grde stvari je govoril'
24ur.com Strgan dres in frustracije Dončića: Jaz sem kriv za ta poraz
24ur.com Dončić tako preigraval, da je sezul nemočnega nasprotnika
Moskisvet.com Luka Dončić je dobro plačan za svoje delo
24ur.com Dončić: Šokiran sem zaradi izključitve
24ur.com V Los Angelesu se je zbudila zver, Dončić blestel za zmago Lakersov
24ur.com Dončić po porazu: Zame je bil današnji dan grozen
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
anabanana
10. 11. 2026 14.49
Oooo, Doncic
Odgovori
0 0
nemeJungat
10. 11. 2026 14.23
kje ste fovšerji? danes boste morali tretji članek o Lukecu čitat in potem še komentirat :P
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
Spoznali smo jo na Talentih, zdaj se je razveselila sina
Kozarec vina v nosečnosti: Je res lahko škodljiv tudi majhen požirek?
Kozarec vina v nosečnosti: Je res lahko škodljiv tudi majhen požirek?
Na TikToku odkrili več kot 1000 posnetkov z zlorabami otrok, številka ogledov je pretresljiva
Na TikToku odkrili več kot 1000 posnetkov z zlorabami otrok, številka ogledov je pretresljiva
Hčerka Sylvestra Stallona se bo poročila, igralec pa priznava, da mu ni lahko
Hčerka Sylvestra Stallona se bo poročila, igralec pa priznava, da mu ni lahko
zadovoljna
Portal
Slovenka po ljubezenskem trikotniku: "Moja naloga je bila razdreti par"
Ta 3 astrološka znamenja veljajo za najbolj divja med rjuhami
Ta 3 astrološka znamenja veljajo za najbolj divja med rjuhami
V 74. letu starosti umrla nekdanja muza Roberta De Nira
V 74. letu starosti umrla nekdanja muza Roberta De Nira
Dolgo sta skrivala čustva, zdaj že govorita o skupnem življenju
Dolgo sta skrivala čustva, zdaj že govorita o skupnem življenju
vizita
Portal
Znanstveniki ugotovili, katere dejavnosti so povezane z manjšim tveganjem za demenco
Preprost vitamin, ki prinaša novo upanje v boju proti levkemiji
Preprost vitamin, ki prinaša novo upanje v boju proti levkemiji
Kašelj, vročina in bolečine v prsih: znaki, da ne gre več za navaden prehlad, ampak za pljučnico
Kašelj, vročina in bolečine v prsih: znaki, da ne gre več za navaden prehlad, ampak za pljučnico
Odvečni kilogrami v 20. in 30. letih povečujejo tveganje za raka
Odvečni kilogrami v 20. in 30. letih povečujejo tveganje za raka
cekin
Portal
Nemčija po 108 letih razmišlja o koncu osemurnega delovnika: bi lahko delali tudi po 12 ur na dan?
Službe, ki jih mladi zapuščajo najhitreje: plača ni več glavni razlog
Službe, ki jih mladi zapuščajo najhitreje: plača ni več glavni razlog
Izplačilo pokojnine na domu: pomembna novost za prejemnike gotovine
Izplačilo pokojnine na domu: pomembna novost za prejemnike gotovine
Z letom 2027 znesek minimalne kreditne sposobnosti pri 840 evrov
Z letom 2027 znesek minimalne kreditne sposobnosti pri 840 evrov
moskisvet
Portal
Planiral popoln večer, sledilo razočaranje
Lindsey Vonn znova na operacijski mizi: po deveti operaciji si želi le eno stvar
Lindsey Vonn znova na operacijski mizi: po deveti operaciji si želi le eno stvar
Tekaški copati vam lahko škodujejo: 6 napak, ki jih počne veliko tekačev
Tekaški copati vam lahko škodujejo: 6 napak, ki jih počne veliko tekačev
Legendarni košarkar Peter Vilfan v bolnišnici
Legendarni košarkar Peter Vilfan v bolnišnici
dominvrt
Portal
Pri teh temperaturah mačkam grozijo podhladitev, ozebline in hujše težave
Ta čudovita grmovnica spominja na resje, a zraste tudi do tri metre
Ta čudovita grmovnica spominja na resje, a zraste tudi do tri metre
Ponev je bila videti povsem v redu. Potem smo opazili ta znak
Ponev je bila videti povsem v redu. Potem smo opazili ta znak
Škodljivci že čakajo na vašem vrtu: 7 skrivališč, ki jih morate preveriti še pred pomladjo
Škodljivci že čakajo na vašem vrtu: 7 skrivališč, ki jih morate preveriti še pred pomladjo
okusno
Portal
Pozabite na rezanje peciva: Te prikupne pitice spečemo kar v pekaču za mafine
Da bodo zrezki še boljši, dodajte to sestavino na koncu kuhanja
Da bodo zrezki še boljši, dodajte to sestavino na koncu kuhanja
Mojmir ni skrival navdušenja nad jedjo: 'Dokazal si, da obvladaš tudi morsko hrano'
Mojmir ni skrival navdušenja nad jedjo: 'Dokazal si, da obvladaš tudi morsko hrano'
Zdrava prehrana ne rabi biti draga: tri živila iz konzerve, ki so lahko dobra izbira
Zdrava prehrana ne rabi biti draga: tri živila iz konzerve, ki so lahko dobra izbira
voyo
Portal
Dirka do popolnosti
Otok ljubezni: Avstralija
Otok ljubezni: Avstralija
Brez konca
Brez konca
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022