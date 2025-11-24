Dončić žogo najprej poslal nasprotniku med noge, nato jo je podal 'pod streho'

Na obračunu z Jazz je Dončić navdušil tudi z novo noro potezo. V drugi četrtini je pri vodstvu Lakersov 50:47 ukradel žogo in se pognal v protinapad. Na pot se mu je optimistično postavil 37-letni enkratni NBA prvak Kevin Love. Za svojo zavzetost v obrambi je bil 'nagrajen' z žogo med nogama, Dončić je nadaljeval svojo pot proti košu nasprotnikov. Pod obročem sta na njegovo podajo čakala Rui Hachimura in Jaxson Hayes. Slovenec se je odločil za podajo letečemu Hayesu, ki je navdušil s silovitim zabijanjem. Po namigovanjih v zadnjih mesecih, da bo Hayes nov naturaliziran košarkar v slovenski reprezentanci, lahko le upamo, da bosta tako uspešno sodelovala tudi na reprezentančnih tekmovanjih.