Košarka

Dončić žogo najprej poslal nasprotniku med noge, nato jo je podal 'pod streho'

Utah, 24. 11. 2025 11.45 | Posodobljeno pred eno minuto

Luka Dončić je s 33 točkami, 11 skoki in 8 podajami svoje LA Lakerse proti Utah Jazz popeljal do 12. zmage v sezoni in drugega mesta v zahodni konferenci. Čeprav njegov met ni bil najbolj učinkovit (10/24 met iz igre), pa je zbrano občinstvo v Delta Centru v Salt Lake Cityju navdušil z novo čarobno potezo.

Luka Dončić je z novo odlično predstavo postavil nov mejnik. Najhitreje v zgodovini lige je dosegel mejo 400 točk in 100 podaj v sezoni. V tej sezoni v povprečju dosega 34,6 točke, 8,5 skoka in 9 asistenc na tekmo.

Na obračunu z Jazz je Dončić navdušil tudi z novo noro potezo. V drugi četrtini je pri vodstvu Lakersov 50:47 ukradel žogo in se pognal v protinapad. Na pot se mu je optimistično postavil 37-letni enkratni NBA prvak Kevin Love. Za svojo zavzetost v obrambi je bil 'nagrajen' z žogo med nogama, Dončić je nadaljeval svojo pot proti košu nasprotnikov. Pod obročem sta na njegovo podajo čakala Rui Hachimura in Jaxson Hayes. Slovenec se je odločil za podajo letečemu Hayesu, ki je navdušil s silovitim zabijanjem. Po namigovanjih v zadnjih mesecih, da bo Hayes nov naturaliziran košarkar v slovenski reprezentanci, lahko le upamo, da bosta tako uspešno sodelovala tudi na reprezentančnih tekmovanjih.

luka dončić nba los angeles lakers jaxson hayes utah jazz
