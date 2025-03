Dončić nocoj proti eni svojih najljubših strank

Jezerniki so po izjemnem nizu osmih zaporednih zmag zašli v manjšo krizo, saj na zadnjih štirih obračunih zaman iščejo vrnitev na zmagovalna pota. K temu je močno botrovalo dejstvo, da ima trener J. J. Redick trenutno kopico težav s poškodovanimi igralci. LeBron James je izpustil zadnje tri obračune, na spisku odsotnih pa so tudi Rui Hachimura, Jaxson Hayes, Dorian Finney-Smith in Gabe Vincent.