Dončić zvezdniku Bayerna: Dam ti dres, če greš v Real

Alphonsa Daviesa se je dolgo povezovalo s prestopom v Real Madrid, kanadski zvezdnik pa je februarja podaljšal pogodbo z Bayern Münchnom do leta 2030. A s tem se očitno ni sprijaznil Luka Dončić, sicer strasten navijač belega baleta in nekdanji košarkar tamkajšnjega kluba, ki se je po zmagi proti San Antonio Spursom srečal z Daviesom. "Prideš v Madrid? Dam ti ta dres, če prideš v Madrid," je z nasmehom na obrazu rekel slovenski košarkarski as in leto dni mlajšega kolega spravil v manjšo zadrego. "Ne izgleda tako," mu je nato odvrnil Davies, ki bo, kot kaže, še nekaj let branil barve bavarskega velikana.