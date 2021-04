Dončić igralec tedna zahodne konference

Dvaindvajsetletni Ljubljančan je bil v zadnjem tednu ključni mož ob štirih zaporednih zmagah Dallasa, na parketu pa je v povprečju dosegel 28,3 točke, 6,8 skoka ter 6,3 podaje. V karieri je doslej Luka Dončić naziv igralca tedna prejel trikrat. Prvič se je to zgodilo v lanski sezoni za obdobje med 18. in 25. novembrom, drugič pa mu je to uspelo po odličnih predstavah med 11. in 18. januarjem letos.