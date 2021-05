Dončićev nastop na četrti tekmi proti Clippersom pod vprašajem

Dončić je že na tretji tekmi dvoboja, ki so jo Clippersi dobili s 118:108 in zaostanek v zmagah zmanjšali na 1:2, ob polčasu prejel zdravniško posredovanje zaradi rame, a je sam pozneje povedal, da rama ni težava. Dončić je prvič začutil bolečine v predelu vratu okoli polčasa. Nato se mu je bolečina preselila nižje dol po roki, zato je imel prevezana ramo in vrat, ko je prejel masažo, pišejo pri Dallas Morning News.

Dallas je prav po zaslugi Dončića in dobrega meta soigralcev dobil obe tekmi v Los Angelesu, zalomilo pa se je prav pred domačimi navijači. Clippersi so zmagali na tretji tekmi, četrta je na sporedu prav tako v Dallasu.

V tej seriji Dončić v povprečju dosega 38 točk, devet podaj in 8,7 skoka na tekmo. V tej sezoni je odigral 66 od 72 tekem rednega dela in na tekmah, ko je manjkal, je Dallas izgubil štirikrat, zmagal dvakrat. Če ne bo mogel igrati, je to dobra novica za Clipperse, ki lahko izenačijo izid v seriji na 2:2. Na zadnji tekmi je kot omenjeno Dončić blestel s 44 točkami, težava je bila, ker nihče od soigralcev ni dosegel več kot 15 točk.