Sekulić: Luka je prišel, da reprezentanco odpelje na OI

Luka Dončić je bil blizu trojnemu dvojčku. Navdušuje 17 asistenc na kontu ...

Športni navdušenci so domačo premiero slovenske moške košarkarske reprezentance nestrpno pričakovali.

Skladno z veljavnimi epidemiološkimi ukrepi so lepo napolnili tribune stoženske dvorane in z glasnim aplavzom pozdravili uspešne poteze izbrancev selektorja Aleksandra Sekulića. Dres Slovenije je prvič po 17. septembru 2017 oblekel Luka Dončić, nasploh prvič je z novimi reprezentančnimi soigralci zaigral Mike Tobey, moštvu pa se je v četrtek priključil še Gregor Hrovat. Slovenija pa je pred tekmo žal ostala brez Jurija Macure. Visoki in obetavni center si je namreč na treningu pred tekmo na Reki poškodoval tetivo na desnem kolenu. Tako do turnirja v Kaunasu ne bo pripravljen za igro in je po dogovoru zapustil reprezentančne priprave. Selektor Aleksander Sekulić ima trenutno na voljo trinajst košarkarjev in vse je uvrstil v ekipo za tekmo s Hrvaško.

Znan je tudi kapetan reprezentance, ta vloga je pripadla Edu Muriću. "Minilo je kar nekaj časa od zadnje tekme, ki smo jo odigrali pred takim številom publike. Priznam, da sem imel kurjo polt, in le upam lahko, da bo to zdaj postala stalnica. Tekma je pokazala, da moramo na nekaterih segmentih igre še delati, a glavno zame je, da smo vsi pokazali veliko volje in želje. V Kaunas gremo samo z enim ciljem in to je, da dobimo vse tekme in se uvrstimo na OI. Veseli me tudi predstava Mika Tobeyja, ki je pokazal, da je vsestranski igralec in da nam bo v veliko pomoč, kar se tiče Luke Dončića pa lahko povem samo to, da mi je v veliko čast igrati z najboljšim košarkarjem na svetu," je za uradno spletno stran po tekmi povedal Murić.

Mike Tobey je navdušil stoženski avditorij.

Bolj kot rezultat je bil za obiskovalce Stožic tokrat v ospredju nastop Luke Dončića. Član prve peterke lige NBA iz Dallas Mavericks je znova poskrbel za nove zgodovinske mejnike. Poleg tega, da je v Stožice privabil 8000 gledalcev, kar je v Sloveniji največje število obiskovalcev v zaprtem prostoru po izbruhu pandemije covida-19, je prvič po 2017 na košarkarski tekmi prisilil organizatorje, da so odprli tudi zgornje tribune dvorane Stožice. Nazadnje so bile te na košarkarskem dogodku zasedene, ko je Luka Dončić igral svojo prvo tekmo v državnem dresu v Ljubljani proti Hrvaški pred EuroBasketom 2017. Njegova vloga na parketu se je na koncu izkazala za odločilno.

Čeprav si je Slovenija že v prvi četrtini priigrala 16 točk naskoka (26:10), je odločitev o zmagovalcu po zaslugi izjemne predstave Maria Hezonje, člana Panathinaikosa (37 točk, 10 skokov), in bivšega člana Cedevite Olimpije Roka Lenija Ukića (23 točk) padla šele v zadnjih petih minutah. "Obe ekipi sta predstavili svoje napadalne vrline. Hrvaška je s Hezonjo na čelu odigrala fantastično tekmo, mi pa smo v odločilnih trenutkih pokazali svojo kakovost. Lahko smo zadovoljni z zmago, videli pa smo še precej pomanjkljivosti, na katerih bodo delali v prihodnjih dneh. Imamo še dovolj časa in prepričan sem, da bomo v Kaunas prišli optimalno pripravljeni. Veseli me, da je Mike Tobey pokazal svojo kakovost in dokazal, da je velik plus za slovensko reprezentanco. O Luki Dončiću ne bi izgubljal besed. On je fenomen in njegov edini cilj v reprezentanci je, da ekipo pripelje na olimpijske igre," je po zmagi povedal selektor Sekulić.

Rado Trifunović in Aleksandar Sekulić

Luka Dončić je v igro vstopil sredi zadnje četrtine, ko je bil rezultat izenačen, s člani začetne peterke Klemnom Prepeličem, Jako Blažičem, Edom Murićem ter Michaelom Tobeyjem pa je poskrbel, da so lahko gledalci že dobre tri minute pred koncem poskakovali na 'kdor ne skače, ni Slovenc' (88:79). Za Slovence je Luka Dončić zbral 10 točk, 17 podaj in 7 skokov, novi naturalizirani Američan Michael Tobey je dosegel 26 točk in 11 skokov (met 11:14, indeks 37), Prepelič pa je vknjižil 31 točk (trojke 6:8).

Pogled, po katerem so v zadnjem času hrepeneli vsi ljubitelji košarke ...

Za Slovenijo sta bili to edini pripravljalni tekmi pred odhodom v Kaunas, kjer se bo od 29. junija do 4. julija v družbi s Poljsko, Angolo, Južno Korejo, Venezuelo in Litvo potegovala za nastop na igrah v Tokiu. Tja vodi le prvo mesto, kar pomeni, da mora zmagovalec najverjetneje dobiti obe tekmi v skupini (Poljska, Angola), polfinale ter na koncu še finale. Slovenci se za sklepni del priprav pred petkovim odhodom v Kaunas selijo na Bled. Moštvu se bosta v soboto kot zadnja pridružila še Vlatko Čančar in Aleksej Nikolić. Selektor Sekulić bo s tem imel na voljo petnajsterico košarkarjev, izmed katerih bo določil ekipo za olimpijske kvalifikacije.