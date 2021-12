Dončić na stranskem tiru zaradi poškodbe

Iz moštva Dallas Mavericks so sporočili, da bodo naslednjo tekmo v noči na ponedeljek po slovenskem času proti Oklahoma Cityju vnovič igrali brez slovenskega zvezdnika Luke Dončića, to bo zanj peta tekma v sezoni, ko ne bo mogel pomagati soigralcem. Ljubljančan ima še vedno težave z levim gležnjem, ki so se ponovile v petek, ko je iz igrišča odšepal po porazu z Indiano.

Znova si je "načel" levi gleženj, čeprav je tekmo proti Pacersom odigral do konca in bil s 27 točkami tudi najboljši strelec Dallasa. Prvič v tej sezoni se je poškodoval ob koncu tekme in zmage proti Denverju 15. novembra in od takrat ni stoodstotno pripravljen, kar se pozna tudi v njegovi igri. To seveda tudi ni dobra novica za Maverickse, saj so brez prvega zvezdnika izgubili devet od 12 tekem sezone.