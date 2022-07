Dončić: Užival sem vsako sekundo pred najboljšimi navijači na svetu

Triindvajsetletni Ljubljančan je po tekmi posebne pohvale namenil slovenskim navijačem, ki so po njegovih besedah pripravili še enega v nizu nepozabnih vzdušij v stoženski lepotici. "Vzdušje na tekmi je bila le pika na i predhodnemu dogajanju v zadnjem mesecu. Naši navijači so bili željni vrhunske reprezentančne košarke in vesel sem, da sem lahko del tega tudi sam. Kar se tekme tiče, smo jo odigrali na zelo visoki ravni. Čeprav hrvaška reprezentanca premore širok nabor izvrstnih košarkarjev, ji od prvega skoka za žogo nismo pustili dihati. In ko enkrat povedemo za 20 točk ali več, nas je praktično nemogoče premagati," je z nasmehom na obrazu predstavnikom 'sedme sile' hitel razlagati Luka Dončić , ki je vesel, da je po petih letih in nepozabnem Eurobasketu 2017 znova združil moči s kapetanom Goranom Dragićem .

"To je poseben občutek, ko igraš ob boku tako vrhunskega košarkarja, kot je Goran. Pa v tej zgodbi nisva le midva z Goranom, temveč je treba omeniti tudi ostale soigralce, ki prispevajo zelo pomembne deleže k reprezentančnim uspehom. Veseli me, da je simbioza med nami in našimi navijači še naprej izjemna. To je ta moč slovenske reprezentance, zaradi katere nas vsi upravičeno uvrščajo med najboljše ekipe na svetu. Užival sem v vsakem trenutku, v vsaki sekundi nepozabnega spektakla pred najboljšimi navijači na svetu," je še enkrat več poudaril Dončić in že v naslednjem trenutku pozval k streznitvi misli pred nedeljskim gostovanjem v razprodani dvorani v Stockholmu.

"Švedska bo zagotovo nevarna tekmica. Kako znajo biti njeni košarkarji nevarni, so nam pokazali že na prvi tekmi pred meseci v Kopru, ko smo njihov odpor strli šele v končnici. Toda ob našem pričakovano resnem pristopu in kakovostni igri bi jih morali premagati in v naslednji del kvalifikacij prenesti dodaten par točk," je svoja razmišljanja strnil Dončić.