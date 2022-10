Dončić: Ni bilo časa za polaganje, škoda zgrešene trojke

Dallas je izgubil še drugič na tretji tekmi nove sezone lige NBA, kljub temu pa je vso pozornost po dvoboju v New Orleansu vnovič "užival" slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić. Ljubljančan je v 37 minutah igre dosegel 37 točk ter dodal enajst skokov in sedem podaj. Že do polčasa je 23-letni Slovenec zbral 22 točk in šest asistenc in prav toliko skokov. Nova tekma presežnikov, s katero je popisan nov list v zgodovini lige NBA ...

Samo Luka Dončić lahko izgubi tekmo in navkljub slabemu metu s črte (2:13) in zgrešenemu poskusu v zadnji sekundi za morebitno zmago Teksašanov poskrbi, da se po dvoboju skorajda izključno govori in piše le o njem.

Dallas je na 12 medsebojnih obračunih komaj drugič izgubil proti New Orleansu. Naslednja tekma v prvenstvu NBA, v katerem so Mavericks doslej izgubili dve, dobili pa eno tekmo, ga čaka v četrtek, ko bo gostoval pri Brooklynu.

"New Orleans je bil močno oslabljen. Manjkali so Zion Williamson, E.J. Liddell, Herbert Jones, Kira Lewis Jr. in Brandon Ingram, a kljub temu so našli pot do zmage. Vendarle pa je spet večji del slave pobral Luka Dončić, pa čeprav prihaja iz tabora poražene ekipe," so enotni v zapisih številni ameriški mediji, ki opominjajo, da je Ljubljančan postal prvi košarkar Dallasa v zgodovini, ki je v prvih treh tekmah sezone vsakič dosegel najmanj 30 točk. Ob tem je ameriški ESPN opazil še nekaj. "Luka je šele drugi košarkar na zemeljski obli, ki je na prvih treh tekmah zbral najmanj 100 točk ter dodal najmanj 25 skokov in najmanj 20 asistenc. Prvi, ki mu je to uspelo, je bil Russell Westbrook pred šestimi leti."

Dončić je na tekmi proti New Orleansu, ki so jo Teksašani slabo odprli, a veliko bolje nadaljevali, osvojil "nagrado" za najboljšega strelca tekme in skakalca tekme, bil je še drugi asistent dvoboja, v svojo statistiko pa je dodal še dve ukradeni žogi in eno blokado. "A res je tudi, da je Dallas na zadnjih sedmih tekmah, vštevši še lanskoletno končnico, izgubil kar šestkrat, če je Dončić na tekmi dosegel vsaj 35 točk. Zanimiv podatek, s katerim se vodstvo Dallasa mora pozabavati," nadaljuje ESPN.

icon-link Luka Dončić vs New Orleans FOTO: Sofascore.com

Dončić je bil po tekmi, ki jo je imel v žepu in bi bila še ena v nizu tistih, da je ob briljantni predstavi postavil še piko na i z odločilnim košem za zmago, vidno razočaran, in kar ni mogel verjeti, da so Teksašani še drugič v sezoni na gostovanju ostali praznih rok. Po Phoenixu sedaj še v New Orleansu. "Luka je na začetku sezone, kar se tiče osebne statistike izjemen. Manjkajo le zmage ekipe. Potrjuje napovedi pred sezono, da je verjetno celo najbolj vroč kandidat za osvojitev lovorike najkoristnejšega igralca rednega dela sezone," trdi ESPN.

Ker nerad izgublja je tudi ameriškim novinarjem po izgubljenem dvoboju v New Orleansu govoril predvsem o izgubljeni novi priložnosti za zmago, osebno statistiko pa potlačil v ozadje. "Grozno smo startali v tekmo. Na srečo smo se hitro zbrali in v nadaljevanju odigrali tako kot je treba na gostovanju. nekateri bodo rekli, da smo domačine malce podcenjevali, zavedajoč se, kako oslabljeni so, toda v ligi NBA ni slabih ekip in če niso 100% hitro dobiš po prstih. razočaran sem, morali bi odigrati bolje v končnici." Čeprav je Dončić štiri sekunde pred koncem tekme popeljal Dallas na zgolj točko zaostanka, se je njegov poskus z razdalje, ki bi Dallasu prinesel zmago, odbil od obroča. Triindvajsetletni Slovenec je lahko po zgrešenem metu le nemočno zmajeval z glavo. "Verjetno bi moral bolje nameriti, a je v redu," je po tekmi dejal Dončić, ki je sicer tokrat zgrešil 11 od 13 metov za tri točke, in dodal: "Težko je z le dvema sekundama narediti polaganje ... Zato sem se odločil za strel z razdalje."

