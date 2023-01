Dončić: Nisem bil pravi, a ne iščem izgovorov

Luka Dončić tudi ob očitnih težavah s počutjem, med tekmo z vodilno ekipo lige NBA je večkerat grdo zakašljal, ob tem se je tudi prijemal za gleženj, ni ostal neopažen na parketu in navkljub slabemu strelskemu večeru je dal svoje na tekmi z Bostonom. A Kelti so po dveh zaporednih porazih v Teksas dopotovali zelo motivirani in odločni, da se vrnejo na zmagovito pot. " Kako sem? V redu, lahko bi bilo bolje ," je Luka Dončić na hitro ošvrknil novinarja ESPN -ja po tekmi, ko v zadnji četrtzini ob vodstvu Bostona sploh ni več stopil na parket.

"Nisem bil pravi in to je to. Ni potebno izgubljati besed. Hitro se bom pozdravil in že gledam naprej," je po končani seriji zmag, Teksašani so jih nanizali sedem zapored, dejal zlati slovenbski košarkar. "Boston je dokazal in pokazal, zakaj je prvi v ligi. Lahko jim le čestitamo za belstečo predstavo. Videlo se je, da so se na nas odlično pripravili, nam pa je zmanjkalo energije. Tudi napadalno smo bili daleč pod nivojem," je bil iskren Dončić, ki je v 31 minutah zbral 23 točk, devet skokov in tri podaje.