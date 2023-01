Dončić: S tako malo energije se težko zmaga na gostovanju

Armadi navijačev Luka Dončića je sredi tretje četrtine obračuna proti Clippersom, to je bil najboljši del tekme Teksašanov v Los Angelesu, zastal dih. Ljubljančan je reševal žogo, a se ni uspel zaustaviti, tako da je priletel v množico gledalcev ob robu igrišča. Spektakularen "levji skok" pa se je na srečo končal brez posledic za Slovenca, ki je tekmo v Crypto.com Areni lahko brez težav nadaljeval. "Ni bila to prava energija naše ekipe s katero bi lahko upravičeno računali na kaj več proti danes odličnim Clipeprsom. Slab začetek in nato je bilo vse težje. S tako malo energije se na zahtevnih gostovanjih ne more zmagati," je ameriške novinarje na hitro po tekmi "ošvrknil" prvi mož Dallasa, kis e je zaustavil pri 43 točkah in potrdil status prvega strelca lige NBA. "Odigrati zgolj eno dobro četrtino je za zmago na tako zahtevnem gostovanju absolutno preveč," je za ESPN dodal 23-letni Ljubljančan, ki se zaveda, da je Dallas povsem druga ekipa na gostovanjih, kjer so zmage v tej sezoni zelo redke ...