Dončić (p)o bližnjem srečanju z Bookerjem: Naslednjič naj ne čaka na zadnje sekunde

Košarkarji ekipe Dallas Mavericks so doma izgubili proti Phoenix Sunsom s 126:130. Luka Dončić je prispeval 34 točk. Ljubljančan je v bolj ali manj izenačenem obračunu ob slabem metu iz igre 8-23 dodal še devet skokov ter štiri podaje in pet izgubljenih žog. Zgrešil je tudi met za podaljšek, nato pa se je 24-letni Ljubljančan zapletel še v besedni obračun s starim znancem iz lanske končnice Devinom Bookerjem, ki je vzklikal proti slovenskemu zvezdniku. Dallas je po novem porazu le še tekmo nad pozitivnim izkupičkom s 33-32 in je začasno padel na sedmo mesto zahodne konference.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Phoenixov igralec Devin Booker je sprva dejal, da je govoril proti sodniku. "Glede na izrečene besede, ne bi rekel," je dejal Luka Dončić in malce podžgal zadevo. Sprva je 24-letnega Ljubljančana bolj kot Bookerjeva provokacija motilo, da je zgrešil za podaljšek. "Prepričan sem bil, da bom zadel, a nisem. Eden od mojih prijateljev mi je že poslal sporočilo, da bi to še on zadel," je v prvem komentarju po tekmi dejal Dončić, nato pa se spet osredotočil na besedni dvoboj z Bookerjem, ki se vleče še iz lanskega leta in končnice ...

icon-link Statistika Luke Dončića proti Phoenix Suns FOTO: Sofascore.com

"Govorjenje me načeloma ne moti, a naslednjič naj ne čaka do zadnjih treh sekund tekme. Imel je celo tekmo časa, da pove, kar misli," je bil slikovit Slovenec, ki ima v zadnjih dneh težave z bolečinami v stegnu. "Nič novega, ko gre za drugi del sezone. Vsakič je tako, da smo že malce načeti in se pojavljajo različne težave. Nič, znamo živeti z bolečino," je še dejal Luka Dončić in še enkrat močno objokoval zgrešeni met za podaljšek. "Prevzemam odgovornost za poraz. Takšnih metov se pač ne greši. Sploh, če so tako pomembni. Hudo mi je, ker sem ekipo pustil na cedilu." Booker: Novinarji želite kost za glodanje in sedaj jo imate Devin Booker je po dobljeni tekmi dejal, da je v omenjenem trenutku govoril s sodnikom, ne Luko Dončićem.

Dončić je v 35:25 minute zadel osem od 23 metov iz igre, od tega le enega iz devetih poskusov za tri. Še največ točk je dosegel s črte prostih metov (17/19). V statistiko je vpisal še devet skokov ter štiri podaje in pet izgubljenih žog.

"Z Luko nimam nobenih težav, ne na parketu ne zunaj njega, a ko se igra, se igra. Sva le košarkarja, ki želita igrati najbolje, kar se da. Sami govorite, da nočete, da bi bili vsi prijatelji na parketu, in tu imate nekaj dima," je za ESPN dejal Booker, ki je kratki stik z Dončićem nekajkrat doživel tudi v lanski končnici, a je po srečanju v American Airlines Centru še enkrat zanikal kakršno koli vročo kri s slovenskim košarkarjem. "Vi nočete, da smo vsi v prijateljskih odnosih. No, tu imate, dobili ste nekaj kosti za glodanje." Tim Harwaday je dodal, da je prej ali slej moralo priti do tega. "Vem, da se 77 ne bo pustil nikomur. To se je pač moralo zgoditi na neki točki. Vesel sem, da se je to zgodilo doma."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Najboljši strelec tekme je bil Kevin Durant, ki je zbral 37 točk. Booker je ob desetih podajah dodal 36 točk, pri Dallasu pa je Kyrie Irving v statistiko vpisal 30 točk. S klopi jih je za Maverickse 21 prispeval še Hardaway. Na zahodu četrtouvrščeni Phoenix je razmerje zmag in porazov po dvoboju v Teksasu izboljšal na 36-29, Dallas je na drugi strani le še tekmo nad pozitivnim izkupičkom s 33-32 in je začasno padel na sedmo mesto zahodne konference. Izid:

Dallas - Phoenix 126:130 (25:31, 37:28, 33:37, 31:34)

Dončić 34 (8/23 iz igre, 1/9 za tri, prosti meti 17/19), 9 skokov in 4 podaje v 35 minutah.