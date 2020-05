MacMahon: Govorice, da se je Dončić med karanteno preveč 'sprostil', ne držijo

Kot še pravi Tim MacMahon, sicer dober poznavalec košarkarskih razmer onkraj Atlantika, se takšne in drugačne govorice o Dončićevi telesni teži pojavljajo od prvega trenutka, ko je prišel v Združene države Amerike.



"Mnogi me sprašujejo v zadnjih dneh, ali držijo natolcevanja, da se je Luka med karanteno zredil. Tudi do mene so sicer prispele podobne informacije, ki pa po pogovoru z odgovornimi možmi za telesno pripravo pri Mavsih zagotovo ne držijo," je za Hoop Collective Podcastzatrdil MacMahon, ki se temu sicer ne čudi. "To se dogaja, zdaj že poldrugo leto, odkar je Luka Dončić podpisal pogodbo z Dallasom. Ne vem natančno, kdo je glavni vir teh govoric, a dejstvo je, da so igralci vseh moštev v ligi NBA dobili jasne napotke o režimu prehranjevanja v času izolacije zaradi pandemije koronavirusa. In trdno verjamem, da se jih je držal tudi Luka," je poudaril novinar tamkajšnjega ESPN-ja in v zaključku pristavil:



"Iz Dallasa so še sporočili, da je med Zoom sestanki Luka deloval sveže in spočito ter v dobri formi. Gre za velikega profesionalca, ki obožuje to igro. Zato ne dvomim, da bo pripravljen za končnico, ko bo napočil čas zanjo."