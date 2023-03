Dončić (spet) poškodovan: Z bolečino živim vse od All-Star vikenda

Luka Dončić je v 28 minutah na parketu zbral petnajst točk ob skromnem metu iz igre (4:13) ter tri skoke in osem podaj. "Odrivanje je zame res težko ," je po tekmi najprej dejal Dončić in poudaril, da ni prepričan, kaj povzroča bolečino, ki jo je začel opažati že dan po zmagi nad San Antoniom 23. februarja.

Vse od takrat je Dončić igral s tesno povito nogo. "Mislim, da se je vse skupaj začelo takoj po All-Star vikendu. Nekje po drugi tekmi, po tisti pavzi, sem se eno jutro zbudil z bolečino. In tako je zadnjih deset dni ," je zbranim novinarjem hitel razlagati Dončić, ki v zadnjem delu tekme v New Orleansu sploh ni več igral. "Začetek tekme je bil še okej. Čutil sem bolečino, a ni bilo neznosno. Kasneje je bilo zares težko igrati ob silnih bolečinah. Najbolj čutim pri metu ali prodoru. Težko je igrati poškodovan ," je še dejal zlati slovenski košarkar, ki se ne spomni, kako se je sploh poškodoval.

"Običajno točno vem, kdaj in zakaj. Običajno bolečine čutim po udarcih, tokrat pa se sploh ne spomnim, kdaj bi lahko staknil poškodbo. Eno jutro sem se zbudil z bolečino in z bolečino od takrat živim, " je še enkrat priznal prvi zvezdnik Dallasa, ki upa, da magnetna resonanca ne bo pokazala nič hujšega.

Luka Dončić vs New Orleans

"Ne vem prav dobro, zakaj sem prejel tehnično. Malce sem pokomentiral odločitev ob prekršku in bil za to kaznovan. Vem, da bi se moral zadržati, toda človeka ponese tekma. Sem zelo čustven človek in na takšen način tudi igram. Vsako tekmo želim zmagati, težko mi je ob porazih in hitro se zgodi vroča glava, ko se težje kontroliraš. Vem pa, da moram delati na sebi," je za konec druženja z ameriškimi novinarji še priznal Luka Dončić, ki bo bržkone izpustil naslednjih nekaj tekem.

Izid, liga NBA:

New Orleans Pelicans - Dallas Mavericks 113:106 (24:24, 35:19, 24:22, 30:41)

Luka Dončić 15 (4:13 iz igre, 1:5 za tri, 6:8 prosti meti, trije skoki in osem podaj v 28 minutah.)