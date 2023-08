Pred stoženskim spektaklom: 'Smo v fazi, ko se bolj ukvarjamo s sabo'

Slovenski košarkarji so že visoko zavihali rokave v pripravi na svetovno prvenstvo, ki ga bodo med 25. avgustom in 10. septembrom gostili Filipini, Japonska in Indonezija. Slovenija bo v predtekmovanju igrala v skupini F, prva tekma jo 26. avgusta čaka proti Venezueli. Slovenci so že odigrali prvo prijateljsko tekmo s Kitajsko, toda pred dnevi v Celju še v zelo okrnjeni zasedbi. Pravi pokazatelj trenutne pripravljenosti in forme pa bo brez dvoma stoženski obračun z reprezentanco Grčije. Nastopila bosta tudi oba igralca lige NBA Vlatko Čančar in Luka Dončić.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 03:11 audio-control-play-line Pogovor z Gregorjem Hrovatom 07:58 audio-control-play-line Pogovor z Aleksejem Nikolićem icon-chevron-left icon-chevron-right