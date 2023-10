Jason Kidd o Dončiću: Veste, 'samo' trojni dvojček!

Za slovenske ljubitelje košarke je tudi tokrat noč imela svojo moč. Košarkarski zvezdnik Luka Dončić je namreč znova čaral in pri zmagi nad Memphis Grizzliesi s 125:110 prispeval nov trojni dvojček (35 točk, 12 skokov, 12 asistenc). Gre za njegov drugi trojni dvojček na treh odigranih tekmah, ki ga skupaj z 49 točkami, ki jih je dosegel proti Brooklynu, trenutno uvršča na sam vrh akterjev za naziv MVP. Mavsi so tako prvič po sezoni 2004/2005 zmagali na prvih treh uvodnih tekmah nove sezone.

icon-expand Luka Dončić blesti FOTO: AP

"V zmagah je treba uživati," je dejal trener ekipe Dallas Mavericks Jason Kidd. "Porazi so težki, toda sedaj smo si priigrali tri zmage in v tem moramo uživati. Zavedamo pa se, da je pred nami še zelo dolga sezona," je bil jasen. "Luka 'Magic'. Veste, 'samo' trojni dvojček," je še pristavil trener. Tudi Luka Dončić je spregovoril na novinarski konferenci in bil povsem enakega mnenja: "Ja, zelo dober začetek sezone, zelo dober, toda pred nami je še zelo veliko tekem." Statistično gledano so številke, ki jih niza Slovenec, najboljše v katerem koli začetku njegove sezone. "Želim si le napredovati, biti vedno boljši tudi v obrambi."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Po treh tekmah je njegova statistika naslednja: 39 točk; 11,7 skoka in 9,7 podaje na tekmo. Tako je postal tretji igralec v zgodovini lige NBA, ki je na prvih treh tekmah sezone dvakrat zabeležil trojni dvojček s 30 točkami, to je poprej uspelo še Oscarju Robertsonu (1961-62; 3) in Russllu Westbrooku (2016-17; 2). Dosegel je že 58. trojni dvojček v karieri in je tako le še enega oddaljen od izenačenja z Larryjem Birdom na 9. mestu večne lestvice lige NBA za trojne dvojčke (59). Ne pozabimo, star je šele 24 let.

"Luka to počne, to bo počel še naprej. Ali bo to trojni dvojček s 25 točkami ali pa s 30 ali morebiti 50 ... Sploh ni pomembno. Ne glede na vse bo on dosegel te številke, naša naloga pa je ta, da opravimo najboljše svoje naloge in se pri tem trudimo, da mu olajšamo zadeve," pa je zadevo pokomentiral Dončićev soigralec Tim Hardaway Jr.