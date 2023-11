Irving: Da se z Luko ne bova ujela, je bil plod vaše novinarske domišljije

Luka Dončić je z Dallasom pretrpel prvi domači poraz v sezoni. Moštvo Toronto Raptors je zasluženo slavilo v dvorani American Airlines Center, saj je vodilo (skoraj) čez vso tekmo. Teksašani so bili v rezultatski prednosti zgolj v uvodni četrtini (33:27), nato pa so vajeti igre in rezultata prevzeli Kanadčani in na koncu tudi dokaj zanesljivo zmagali (127:116). Toronto ima po osmih odigranih tekmah polovičen izkupiček zmag, Dallas pa je na osmih tekmah dvakrat izgubil. Luka Dončić je bil z 31 točkami najboljši strelec dvoboja, dodal je še sedem skokov in osem podaj ter štiri ukradene žoge v 38 minutah igre.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Luka Dončić je strelsko odlično začel dvoboj s Torontom, saj je zadel uvodna dva meta za tri točke, a nato kar osem naslednjih zgrešil. Ob metu iz igre 11:26 in trojkah 2:10 tudi tokrat ni imel zelo natančne roke, a je kljub temu užival vlogo prvega strelca dvoboja. "Slab skok in preveč prejetih košev v raketi sta glavna razloga za poraz proti sicer zelo dobri ekipi Toronta, ki se je odlično pripravila na nas ter tudi zasluženo zmagala. To je treba poudariti," je bil po prvem porazu v domači dvorani v novi sezoni lige NBA objektiven Luka Dončić, ki se ni želel opravičevati z morebitno utrujenostjo po tretji odigrani tekmi v samo štirih dneh.

"To je liga NBA. Vemo, kakšen je razpored, in vsi smo na istem. Utrujenost v nobenem primeru ne sme in ne more biti vzrok za poraz," je zbranim ameriškim novinarjem po porazu proti Torontu sporočil 24-letni Ljubljančan ter še enkrat pohvalil goste za pametno in disciplinirano igro skozi vso tekmo.

icon-expand Luka Dončić je bil z 31 točkami prvi strelec srečanja v Dallasu. FOTO: AP

"Razen uvodne četrtine, ko smo bili napadalno razpoloženi in tudi držali rezultat v svojih rokah, je preostali del dvoboja pripadel tekmecem. Očitno so dobro analizirali našo igro in za razliko od Orlanda izkoristili vse naše slabosti v svoj prid. Če smo bili pred dnevi dobri v obrambi in nasprotniku nismo dovolili, da nam zasede raketo, nam podoben podvig proti Torontu ni uspel. Dominirali so pod košem in mislim, da so zabili vsaj 70 točk iz bližine. To je absolutno preveč."

Sedma sila je vzroke videla v odsotnosti novinca centra Derecka Livelyja II, ki je tokrat počival ... "Vsak je pomemben za našo ekipo, sploh visoki igralci, saj nismo močni pod košem. Dereck je odlično odprl sezono in nam pomagal na vsaki tekmi. Sploh se ne vidi, da je novinec," je soigralca pohvalil član zlate slovenske reprezentance iz leta 2017. "Bitko smo izgubili pod obročema in očitno je, da smo Derecka zaradi tega močno pogrešali," je še dodal Ljubljančan, ki komaj čaka na obračun z Los Angeles Clippersi vnovič v domači dvorani American Airlines Center. Clippersi so nazadnje izgubili proti Brooklynu, na sedmih tekmah pa so dosegli tri zmage in štiri poraze.

Luka Dončić vs Toronto FOTO: Sofascore.com

Irving: Nismo bili pravi v obrambi

Kyrie Irving je Torontu zabil 22 točk in bil drugi strelec svojega moštva – takoj za Luko Dončićem. Tudi on je glavni vzrok za poraz proti Raptorsom videl v obrabi in skoku. "Absolutno preveč drugih možnosti smo jim podarili. Po zgrešenem metu tekmecev nismo stopili skupaj in zaprli rakete. Slaba obramba in skok sta nas absolutno pokopala," je izstrelil Irving, ki se je vrnil po lažji poškodbi stopala. "V redu sem, ni bilo bolečin. To je najpomembnešje, saj se redko zgodi, da nastopiš povsem brez bolečin," je še priznal Irving in še enkrat pohvali sodelovanje z Dončićem.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Vi novinarji se se že lani spraševali, kako bova sodelovala in bili v tem tudi skeptični. Na vsaki tekmi posebej dokazujeva, da se odlično ujameva in tudi vse bolj čutiva. Fantastično je bilo z njim hkrati na parketu. Lanske špekulacije, da se z Luko ne bova ujela, da bosta potrebni dve žogi, da sva prevelika košarkarska ega, so bile plod vaše novinarske domišljije," je v slogu sklenil Irving, ki tako kot Dončić komaj čaka na obračun s Clippersi.

"To bo nov izziv za nas. Veselim se srečanja s prijatelji. Clippersi so sezono odprli po principu toplo-hladno, zato bodo še toliko bolj nevarni na našem domačem dvorišču. Po tem neprijetnem domačem porazu proti Torontu si nikakor ne želimo dveh zaporednih neuspehov v American Airlines Centru," je dodal Irving, ki, kot sam pravi, na začetku sezone še ni pravi, a to je pričakoval ... "Pričakoval sem, da na začetku še ne bom na želeni ravni. Fizično še nisem povsem fit in to se seveda pozna. A ni bojazni, da ne bom v nadaljevanju sezone v boljšem stanju. Predvsem v napadu."

icon-expand Dallas Mavericks vs Toronto Raptors FOTO: Sofascore.com

Izid, liga NBA, redni del:

Dallas Mavericks – Toronto Raptors 116:127 (33:27, 25:35, 30:37, 28:28)

Luka Dončić 31 (met 11:26, za tri 2:10, prosti meti 7:10, sedem skokov in osem podaj in štiri ukradene žoge v 38 minutah).