Dallas visoko vodil, nato pa močno popustil in zmaga je odšla v Cleveland

Košarkarji ekipe Dallas Mavericks so doživeli nepričakovan poraz proti moštvu Cleveland Cavaliers (110:113). Gostje, ki so nastopili brez nekaterih ključnih mož, so v drugi četrtini zaostajali za 20 točk, nato pa po velikem rezultatskem zasuku tesno slavili. Slovenec Luka Dončić je v 36 minutah igre zbral 39 točk, sedem skokov in šest podaj. Imel je še pet izgubljenih žog, dve ukradeni in tudi dve blokadi. Dallas je z razmerjem zmag in porazov 18-13 na šestem mestu v zahodni konferenci.