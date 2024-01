Dončić novinarju: Večina stvari, ki jih pišete o meni, je slabih

Luka Dončić je bil znova odličen. Ljubljančan je za poražence dosegel 34 točk, devet podaj in osem skokov, temu pa dodal dve blokadi in ukradeno žogo. A to ni bilo dovolj za razigrane košarkarje Phoenixa, ki so na krilih razpoloženega Devina Bookerja na koncu prepričljivo slavili. Teksašani so pred domačim občinstvom po trojki Dončića vodili že za 16 točk (46:20), a so se gostje že do glavnega odmora približali na koš razlike. Tretji del je ekipa iz Arizone dobila kar s 43:20, Booker pa je samo v tem delu dosegel 22 točk in postavil osnovo za sedmo zaporedno zmago.