Dončić do epskega dosežka na dan obletnice smrti Bryanta: Očitno je bilo zapisano v zvezdah

"Veliko raje bi imel, da je Kobe Bryant tukaj z mano in da skupaj govoriva o tem dosežku. Takšni podvigi so bili zanj nekaj povsem običajnega. Bil je eden največjih vseh časov," je Luka Dončić komentiral naključje, da je svoj zgodovinski dosežek, ko je s 73 točkami zrušil rekord franšize iz Dallasa, ki ga je postavil ravno na obletnico smrti nekdanjega izjemnega košarkarja Los Angeles Lakersov. In očitno ni naključje, da je prav iz tabora jezernikov mož z najboljšim strelskim učinkom v zgodovini lige NBA. Seveda gre za nenadkriljivega Wilta Chamberlaina. In nato se že "pojavi" slovenski čudežni deček iz Šiške ...

"Nikoli ne veš, kdaj bo prišel takšen dan. Počutil sem se povsem običajno. Ni mi bilo mar za statistiko, želel sem le zmago v Atlanti. In osvojili smo jo, zato sem zelo srečen. Če ob tem pride še takšen statistični podvig, toliko bolje," je bil 24 -letni Ljubljančan seveda obkrožen z sedmo silo po zgodovinskem dogodku sredi Atlante.

Dončićev prejšnji rekord v karieri po številu točk na tekmi je bil 60 točk na tekmi proti New York Knicks 27. decembra 2022.

"Morda se je nekaj takšnega vsaj slutilo po prvem polčasu, ko sem dosegel 41 točk. Da se bom ustavil pri številki 73, pa res nisem sanjal," je priznal Dončić. "Očitno je bilo zapisano v zvezdah," je še povedal Ljubljančan, ki so ga večji del tekme košarkarji Atlante podvajali. "Skušal sem zato imeti ves čas primerne rešitve v rokavu. Na srečo so bili tudi soigralci dobro razpoloženi," je še videl Dončić, ki se je bolj kot osebne "maestralne" statistike veselil zmage, s katero je Dallas prekinil negativno serijo treh zaporednih porazov. "Mislim, da smo bili dobri tudi v obrambi. Vsaj v ključnih minutah tekme. Če pa dosežeš skoraj 150 točk v napadu, pa je povsem na dlani, da si bil ofenzivno razpoložen. A ne bi se rad ponavljal, obramba je tista, ki prinaša uspeh na dolgi rok. Tokrat smo bili precej bolj agresivni in fizični kot na zadnjih tekmah. In to veseli."

Dončić, ki je z 41 točkami v prvem polčasu dosegel tudi rekord Dallasa po številu točk v enem polčasu, je igral skoraj 45 minut, iz igre je metal 25:33, trojke 8:13, proste mete pa 15:16. Temu je dodal še deset skokov in sedem podaj ter eno ukradeno žogo. V zgodovini NBA sta več točk od Dončića na eni tekmi dosegla le legendarna Wilt Chamberlain (100 in 78) in Kobe Bryant (81).

Dončić: Edina moja misel je bila povezana s tem, da zmagamo "Ta imena so res posebna," je za ameriške medije še enkrat dejal Dončić. "To je neverjetno." Dončić je postavil tudi najboljši strelski dosežek z najvišjim številom točk v ligi NBA v tej sezoni.

Dallas bo naslednjo tekmo igral v noči na nedeljo, ko bo gostil Sacramento Kings.

Ljubljančan je s svojo neverjetno predstavo presegel dosežek centra Philadelphia 76ers Joela Embiida, ki je v ponedeljek proti San Antonio Spurs dosegel mejnik 70 točk. Tekma Dallasa proti Atlanti je bila šele 15. tekma v ligi NBA, na kateri je eden od igralcev dosegel 70 točk, Dončić pa je deseti igralec, ki je dosegel to raven. Met za tri točke v izdihljajih tekme je Dončiću prinesel 70 točk. Ko je Dallas vodil s 140:136, je dodal še eno trojko.

Luka Dončič na tekmi, kos e je pisala zgodovina ... FOTO: AP icon-expand

Dončić, ki v povprečju dosega 33,6 točke na tekmo, je dejal, da je njegova predstava "verjetno vrh" v njegovi karieri, a dodal, da je osredotočen le na zmago. "Zadnje čase imamo težave," je dejal o tekmah svojega Dallasa, ki je pred petkovo zmago izgubil trikrat zaporedoma. "Edina moja misel je bila povezana s tem, da zmagamo. Igrali smo odlično." Dončić je v epskem večeru že do polčasa nasul Atlanti 41 točk, s čimer je podrl rekord teksaške franšize, ki ga je do petka imel v lasti sloviti Nemec Dirk Nowitzki.

Izid, liga NBA:

Atlanta Hawks - Dallas Mavericks 143:148 (31:27, 35:39, 36:42, 41:40)

Luka Dončić 73 točk, 25:33 iz igre, 8:13 za tri, prosti meti 15:16, deset skokov in sedem podaj v 45 minutah).