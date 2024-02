Dončić: Obramba? Trudim se zaradi soigralcev, saj je energija, ki jo dajem, nalezljiva

Luka Dončić tudi po krajši tekmovalni pavzi v ligi NBA zaradi tekme vseh zvezd ostaja v odličnem tonusu. Ljubljančan je Dallas z 41 točkami, enajstimi podajami in devetimi asistencami, zbral pa je tudi spoštljive štiri ukradene žoge, vodil do sedme zaporedne zmage in izboljšane situacije na tabeli, kjer Teksašani zasedajo že šesto mesto. Zadnje, ki neposredno vodi v play-off.

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Običajen dan v "pisarni" Luke Dončića. Vnovič je navdušil v ligi NBA in se ustavil pri spoštljivih 41 točkah. Ljubljančan je bil blizu trojnemu dvojčku, za takšen podvig mu je manjkal en skok, je pa imel zato na svojem kontu kar štiri ukradene žoge. Na zadnjih petih tekmah ima v povprečju dobri dve ukradeni žogi. Tudi to je dokaz, da je 24-letni Ljubljančan v tej sezoni veliko boljši v obrambi. To so opazili tudi zbrani novinarji po tekmi proti Phoenixu, ko je Dallas prišel še do sedme zaporedne zmage in nadaljeval tam, kjer je ostal pred tekmo All-Star. Za nameček je splezal že na šesto mesto na lestvici zahoda.

Luka Dončić FOTO: AP icon-expand

"Dobra tekma je za nami. Vsesplošno dobra. Imeli smo uravnotežen napad in tudi primerno obrambo. Zadovoljen sem. Lep večer je za nami," je iz prve izstrelil prvi mož tekme v American Airlines Areni. "Obramba. Trudim se, dajem vse od sebe. Zavedam se, da moram igrati v obeh smereh. Še posebej sedaj, ko je pred nami ključno obdobje sezone. Tekme pred končnico so ključne. In evo, smo že šesti," je "opazil" Dončić, ki je močno izboljšal igro v obrambi v tekoči sezoni. "Zelo se trudim v obrambi. Zavedam se, da je trud nalezljiv. In če soigralci vidijo in čutijo, da dajem vse od sebe v obrambnih nalogah, potem to prinaša dodatno energijo tudi v njihovo igro. V obrambi se trudim prav zaradi njih," je še dejal Luka Dončić, ki je s Kyrijem Irvingom skupaj zbral 70 točk.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

"Ko sva v elementu, naju je težko ustaviti. Vemo, kaj prinaša Irving v našo igro. Lepo je, da iz tekme v tekmo bolje sodelujeva," je nadaljeval prvi strelec lige NBA. Statistiki so še izbrskali podatek, da je razmerje zmag in porazov Dallasa 16:3, ko ima Dončić na svojem kontu več kot 40 točk in najmanj deset asistenc. "Meni je pomembnejše opažanje, da ekipa raste. Sploh s prihodom novih moči v klub smo naredili velik korak naprej. Sedem zaporednih zmag to le potrjuje," je vesel Dončić, ki pa še ne želi govoriti o neposredni uvrstitvi v končnico.

Kyrie Irving in Luka Dončić. Skupaj sta Phoenixu nasula točno 70 točk. FOTO: AP icon-expand

Po zmagi nad kakovostno zasedbo Phoenixa Dallas zaseda (zadnje) mesto, ki še vodi neposredno v play-off. "Uf, daleč je še konec sezone. Veliko ekip računa na to, da bo v zaključku rednega dela dvignilo formo in nanizalo zmage v boju za končnico. Nismo edini, ki imamo tako smele načrte. Trudimo se iz tekme v tekmo. Ta serija zmag naj kar traja," je v izjavi za ESPN še povedal Luka Dončić. Izid, liga NBA, redni del:

Dallas Mavericks - Phoenix Suns 123:113 (32:33, 28:30, 36:28, 27:22)

Dončić 41 (14:20 iz igre, 6:11 za tri, 7:7 prosti meti, enajst podaj, devet skokov, štiri ukradene v 38 minutah)