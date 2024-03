Dončić: Energija mora biti prava skozi vso tekmo, ne samo na obdobja

Košarkarji Dallas Mavericks so v ligi NBA gostili Philadelphia 76erse. Gostje so slavili s 120:116, čeprav je Luka Dončić tekmo končal z novim – tretjim zaporednim in 13. v sezoni – trojnim dvojčkom v obliki 38 točk, 11 skokov in 10 podaj. Tekmo si lahko v vsakem trenutku ogledate v bogatem arhivu VOYO. Naslednja tekma Dončića in druščino čaka v noči na sredo, ko bodo gostili Indiano.

Tekma v Dallasu se je začela izvrstno za domače moštvo, ki je povedlo z 11:0, a je pozneje prišlo do preobrata, tako da je Philadelphia, ki je tudi tokrat igrala brez poškodovanega Joela Embiida, imela rahlo prednost ob polčasu. Luka Dončić, ki je imel na prejšnjih štirih tekmah povprečje 36,3 točke, 11,8 podaje in 9,5 skoka (Dallas je v tem obdobju izgubil tri od štirih tekem), je prvi del končal s 15 točkami, sedmimi skoki in sedmimi podajami, a tudi s petimi izgubljenimi žogami (na koncu jih je imel sedem, Dallas pa skupaj kar 17). "Začeli smo tako, kot je treba. Odločno, zbrano in tudi učinkovito. V obeh smereh smo bili pravi in bili so to pravi nastavki za dobro tekmo s srečnim koncem," je ameriškim novinarjem hitel pripovedovati 25-letni Ljubljančan, ki je pozdravil odličen start v dvoboj in močno kritiziral nadaljevanje.

"Prehitro smo jih pustili zraven. Seveda je bilo jasno, da se bodo vrnili po začetnem zaostanku, toda mi smo jim olajšali delo. Odigrali smo zelo nezbrano, še posebej v obrambi je bilo veliko prepiha," je za ESPN še opazil zlati slovenski košarkarski deček, ki je dosegel tretji zaporedni trojni dvojček. Le Michael Jordan, Oscar Robertson in Russell Westbrook so pred njim dosegli tri zaporedne trojne dvojčke z vsaj 30 točkami. "Statistika. Lepo se sliši, a zamenjal bi vse za zmago proti Philadelphii."

V tretji četrtini se je nadaljevala slaba igra Dallasa, številne izgubljene žoge in zgrešeni meti so gostom omogočili vodstvo tudi za 17 točk. To so v zadnji četrtini povečali na 18 točk, kljub vsem težavam Dallasa v igri pa se je teksaška ekipa tri minute in pol pred koncem približala na ulovljivih sedem točk, tudi po 13 točkah Dončića v tem delu igre. "Imeli smo veliko priložnosti, da se vrnemo v igro, toda to ni bil naš večer."

Minuto in pol pred koncem je bila razlika le še pet točk, toliko je znašala tudi po Dončičevi trojki z velike razdalje pol minute pred zadnjo sireno. Kyrie Irving je šest sekund pred koncem še zadel trojko za približanje na tri točke, a to je bilo vse, kar je uspelo domačim, pri katerih je zatajil tudi učinek igralcev s klopi, predvsem Tima Hardawaya mlajšega, ki je dosegel le dve točki ob metu 1-8. "Energija mora biti skozi vso tekmo na visokem nivoju. Ne smemo si dovoliti takšnih oscilacij. Jaz v prvi vrsti moram biti primer vsem. Vem, da ko dajem energijo na parketu, mi soigralci sledijo. Enostavno moram biti boljši," ni bežal od odgovornosti prvi strelec lige NBA.

Dallas, pri katerem je Irving dosegel 28 točk, Derrick Jones mlajši pa 21, ima zdaj 34 zmag in 27 porazov in je še vedno osmi v zahodni konferenci. Pri Philadelphii, ki ima razmerje zmag in porazov 35-25 in je peta na vzhodu, je Tobias Harris vpisal 28 točk, Tyrese Maxey 24, Kelly Oubre mlajši pa 21. Naslednja tekma Dončića in druščino čaka v noči na sredo, ko bodo gostili Indiano.