Dončić poskrbel za skrbi navijačev Dallasa zaradi zvina gležnja

Luka Dončić je v 16 minutah k zmagi prispeval 14 točk, pet skokov in šest podaj, Dallas pa je znova pokazal, kako nevarni so v napadu, v 40 minutah so dosegli 108 točk. Prvi strelec Dallasa je bilSeth Curry, ki je v 15 minutah tekmecem nasul 23 točk, iz igre je metal 8:8, vključno s šestimi trojkami. Boban Marjanovićje v igro vstopil s klopi in v 23 minutah tekmo končal pri 17 točkah, 13 skokih, dveh podajah, dveh blokadah in ukradeni žogi. Izkazal se je tudi Dončić, ki je že po dveh minutah na parketu zadel trojko, privoščil pa si je tudi zabijanje. Navijače je zelo prestrašil slabih pet minut pred koncem tretje četrtine, ko si je 21-letni Slovenec zvil gleženj, nato pa odšepal z igrišča in se ni več vrnil v igro, a je po tekmi povedal, da je s poškodbo vse v redu.