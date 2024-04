Dončić po 'maestralni' predstavi v Houstonu: MVP? Vprašanje za novinarje

Nov večer in nova predstava Luka Dončića za košarkarski "anale". Ljubljančanu je na zelo pomembni tekmi v boju za (neposredno) končnico na gostovanju pri Houstonu le za eno trojko zaostal za svojim rekordom kariere v ligi NBA. Slovenec se je zaustavil pri devetih zadetih, skupno pa je domačim zabil 47 točk, od tega kar 22 že v prvi četrtini. Mesec marec je končal s povprečjem dobrih 32 točk, ima pa tudi več kot deset asistenc in tudi skokov na tekmo. V zgodovini lige NBA je takšen (mesečni) podvig uspel le Oscarju Robertsonu in Russellu Westbrooku. Dallas je po sedmi zaporedni zmagi "splezal" na peto mesto zahoda.

Običajen dan v pisarni Luka Dončića. Slovenec je svojo ekipo vodil k sedmi zaporedni zmagi in jo približal neposredni končnici, vmes pa zrušil še kakšen osebni in splošni rekord. 47 doseženih točk ob kar devetih trojkah, eni manj od njegovega osebnega rekorda v ligi NBA, je bilo dovolj za prekinitev izjemnega niza Houstona, ki je pred prihodom Dallasa slavil enajstkrat zaporedoma. Zadnji poraz so "rdeči" doživeli 6. marca proti LA Clippersom. Ljubljančan je bil na novinarski konferenci po lepi gostujoči zmagi nevsakdanje razigran in tudi voljan debate z vselej radovednimi novinarji.

Najprej je moral opisati nov izjemen met iz njegovega bogatega repertoarja, ko je "polagal" z več kot šestih metrov ... "V svojem prejšnjem življenju sem bil natakar," se je pošalil Ljubljančan in požel salve smeha med zbrano sedmo silo. "Kaj me je pripeljalo do tega meta? Imel sem dober občutek, moral sem hitro odreagirati in takšni meti so mi vedno všeč," je bil neposreden junak zmage Dallasa ter nato bolj resnopisal razloge za lepo gostujočo zmago.

"Obramba in še enkrat obramba. Zadnje čase ponavljam, da smo se v tem segmentu zelo izboljšali." In nadaljeval ... "Na zadnjih tekmah smo igrali precej bolje v obrambi. To nam je vlilo dodatno energijo. Od prve minute smo igrali agresivno. Pripravili smo številne odprte mete, ki smo jih tudi zadeli. Veliko metov izza črte je bilo odprtih, zadeli smo ogromno trojk," je na novinarski konferenci povedal Dončić ter opisal razloge, zakaj se je ekipa tako dvignila v zadnjem mesecu. "Veliko stvari je. Predvsem obramba in tudi razumevanje na parketu. Mislim, da smo se dokončno ujeli in plod vsega tega so odlični rezultati. Vedno pa odločajo malenkosti in mi jih v zadnjem obdobju delamo dobro. Dozoreli smo, na kratko. Moramo le vztrajati na tej poti," je dodal 25-letni zlati slovenski košarkar ki ni želel govoriti o MVP-ju rednega dela.

Luka Dončić je najbolj neverjeten koš na tekmi dosegel tik pred iztekom ure za napad, ko je z desno roko v loku vrgel proti košu in zadel z več kot šestih metrov. FOTO: AP icon-expand

Odločitev je prepustil novinarjem. "To seveda ni vprašanje zame. Na meni je, da se dokazujem iz večera v večer," je bil "moder" prvi zvezdnik Dallasa, ki je močno dvignil odstotek zadetih metov izza črte. "Noge, noge me odlično ubogajo. Potem je lažje, tudi pri metih z razdalje," je prepričan Luka Dončić, ki komaj čaka da se obdobje gostovanj konča ...

"Za nami je najdaljša serija gostovanj odkar sem v ligi. Biti dvanajst dni na poti, ni mačji kašelj. A je precej boljši občutek, ker zmagujemo. Ponavljam, moramo vztrajati, pred nami sta še dva zahtevna tedna, ko se bo marsikaj odločalo," po enajsti zmagi na zadnjih dvanajstih tekmah še sporoča Dončić. Izid, liga NBA, redni del:

Houston Rockets - Dallas Mavericks 107:125 (24:36, 21:30, 28:25, 34:34)

Luka Dončić 47 (18:30 iz igre, 9:15 za tri, prosti meti 2:5), dvanajst skokov, sedem podaj, dve ukradeni in štiri izgubljene žoge v 35 minutah).