Irving: Slabši strelski učinek Dončića? Vsakič, ko žoga zapusti njegovo dlan, se zgodi nekaj dobrega

Košarkarji Dallas Mavericks so v tretji tekmi konferenčnega polfinala lige NBA premagali Oklahomo City Thunder s 105:101 in v seriji na štiri zmage povedli z 2:1. Tudi četrta tekma bo v Dallasu, v noči na torek ob 3.30 po slovenskem času, peta pa je na sporedu v Oklahoma Cityju v noči na četrtek (3.30). "Zmagali smo, to je vse, kar šteje," je po tekmi v izjavi za ameriške medije povedal slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki je zbral 22 točk, 15 skokov in pet asistenc. Posnetek tekme si lahko ogledate v bogatem arhivu VOYO.

Ljubljančan je iz igre metal 7:17, trojke 1:4. Dvaindvajset točk je dosegel tudi Kyrie Irving, prvi strelec Dallasa pa je bil P. J. Washington s 27 točkami. Na drugi strani je Shai Gilgeous-Alexander za goste zbral 31 točk. Zmaga na tretji tekmi ob izenačenju po prvih dveh je statistično gledano zelo pomembna za končni rezultat serije. Zmagovalec napreduje v skoraj 74 odstotkih.

Košarkarji Dallasa so se v drugem polčasu zelo potrudili, da so izničili dvomestni zaostanek in zadržali nalet Gromovnikov iz Oklahoma Cityja. Slovenski zvezdnik je po trčenju z Luguentzom Dortom močno padel na hrbet in dejal, da si je ob koncu tekme poškodoval že načeto desno koleno.

Luka Dončić je vidno načet, a tega ne želi obešati na veliki zvon ...

Na vprašanje, kaj ga najbolj boli, koleno, hrbet ali gleženj, je odgovoril v bolj kot ne šali, da ga boli "vse". "Mislim, da se borim iz dneva v dan," je dejal in dodal, da bo zelo dobrodošlo nekaj dodatnega počitka pred četrto tekmo polfinalne serije, ki jo bo gostil Dallas.

Obe moštvi sta se v prvi četrtini trudili z napadi, toda Dallas je nadigral Oklahoma City s 17-5 in prevladoval ter si prigaral prednost treh točk. Dallas je še naprej nadzoroval dogajanje, toda Oklahoma City je v nadaljevanju dosegla 60 odstotkov svojih metov in ob polčasu vodila z 52-51, svojo prednost pa povečala na 65-55 z nizom 11-0 v tretjem. Mavsi so odgovorili s serijo 16-0, ki je vsebovala tudi zanimive poteze Washingtona, končala pa jo je njegova trojka, s katero so gostitelji povedli z 71-65.

Dallas Mavericks vs Oklahoma City Thunder

Odlične predstave so spodbudile in dvignile na noge tudi občinstvo v areni American Airlines Center, vendar je Oklahoma City hitro znižala vodstvo na eno, preden so Mavsi spet odgovorili, Irving je povezal par metov za tri točke in našel Daniela Gafforda, ki je zabil, preden je Tim Hardaway Jr. poskrbel za trojko, s katero je Dallas v zadnji četrtini dosegel rezultat 82-78. "Začeli smo se nekaj ustavljati, nato pa smo le začeli znova leteti po parketu," je dejal trener Mavericksov Jason Kidd. "Zanašali smo se na našo obrambo, zadeli nekaj košev, kar je vzdignilo našo energijo."

Luka Dončić vs Oklahoma

Dobro se je odrezal tudi Irving, ki je podelil sedem asistenc, ko se je že zgodaj osredotočil na vključevanje svojih soigralcev. A še vedno ni bil povsem zadovoljen. "Očitno moram biti boljši na svoji strani," je dejal Irving, ki ne ocenjuje, da je strelski učinek Luke Dončića v zadnjem času padel ...

Kyrie Irving in Luka Dončić

"Ko žoga zapusti njegovo roko, se vedno znova nekaj dobrega zgodi. On je zmagovalec, želi slaviti prav na vsaki tekmi, zato je ključno, da ga imamo na parketu. On je rojen zmagovalec," je z izbranimi besedami o soigralcu dejal Irving. Dončić pa je dodal, da je bil Irvingov prispevek "neverjeten." "Vse to počne na obeh koncih parketa," je dejal Dončić. Izid, končnica, 2. krog:

- polfinale zahodne konference:

Dallas Mavericks – Oklahoma City Thunder 105:101 (26:23, 25:29, 31:26, 23:23)

(Luka Dončić: 22 točk, 7:17 iz igre, 1:4 za tri, 7:10 prosti meti, 15 skokov, pet asistenc, dve ukradeni in štiri izgubljene žoge v slabih 40 minutah igre za Dallas.)

(Dallas vodi z 2:1 v zmagah)