Dončić: Slabo smo zadevali odprte mete, na gostovanjih je to prepovedano

"Zanimivo je, da je bilo veliko naših metov prekratkih. Težko najdem odgovor na to," je še dejal možakar, ki je vpisal dvojni dvojček, ob 40 točkah je dodal še deset skokov, imel je še štiri asistence in samo dve izgubljeni žogi. Na parketu je prebil skoraj 40 minut. "Dobro sem se počutil. Nisem bil utrujen, ali iztrošen. Mislim, da sem imel dovolj moči za napeto končnico, do katere pa na žalost ni prišlo, saj so domači predčasno rešili vse," je ESPN -ju še zaupal slovenski košarkarski zvezdnik.

"Kar nekaj metov smo zgrešili, ki jih sicer zadevamo. Phoenix je bil dober v obrambi, zelo agresiven, tudi njim gredo zasluge, da naš napad ni funkcioniral po željah," je še dejal Dončić, ki je ob zadnjem obisku Phoenixa domačim nasul 50 točk. Tokrat jih je 40, Kyrie Irving 22, Klay Thompson pa 19. na prvi pogled bi to moralo zadostovati še za kaj več v Footprint Centru, toda preostali del ekipe ni pomagal prvim zvezdnikom Dallasa. " Kriv sem, da nisem še dodatno razigral ekipe. Zdi se mi, da je bilo z moje strani premalo podaj, toda po drugi strani smo imeli odprte mete, fantje so bili na svojih pozicijah in verjetno sem zaradi zgrešenih metov ostal z manjšim številom asistenc ," je še povedal Dončić, ki že gleda naprej in želi, da poraz v Phoenixu ekipa vzame "dobronamerno".

"Izgubili smo proti odlični ekipi in to ne sme biti razlog za slabo voljo. vemo, kaj smo delali narobe, zdi se mi, da smo mi igrali slabše, kot pa oni dobro, toda gremo naprej in veselimo se naslednjih izzivov," je druženje z ameriško sedmo silo končal Luka Dončić. "Čeprav so igrali dve zaporedni tekmi, pa so nas domači nadigrali z željo in tudi energijo. Bili so pred nami v tem in to moramo izboljšati. Zavedamo se, da moramo v tekmo vstopiti kot ekipa in tako igrati vseh 40 minut. Ne smemo se zanašati zgolj na učinek ključnih mož. Tokrat nismo imeli prave širine, toda takšne tekme pridejo," pa je bil kratek po porazu strateg Dallasa Jason Kidd. Teksašane naslednji obračun čaka v noči na torek po slovenskem času, ko bodo ob 1.30 v American Airlines Centru gostili ekipo Utah Jazz.

Izid, liga NBA, redni del:

Phoenix Suns - Dallas Mavericks 114:102 (28:26, 35:29, 28:25, 23:22)

Luka Dončić (40 točk, 12:24 iz igre, 5:13 za tri, 11:12 prosti meti, 10 skokov, 4 podaje, 2 izgubljeni žogi v 39 minutah).