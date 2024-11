Kidd: Ne smemo pričakovati, da bosta Dončić in Irving vedno 'ubijalska' v končnici

Luka Dončić je imel za sabo zelo solidno predstavo, nato pa je prišla končnica tekme v San Franciscu, ko je 25-letni Ljubljančan sprejel nekaj slabših odločitev, zgrešil tudi met za podaljšek, njegov Dallas pa je še tretjič zapored parket zapustil sklonjene glave. Golden State Warriorsi so na krilih Stephena Curryja, ki je dosegel celo zadnjih deset točk bojevnikov, vzeli ponujeno in slavili s 120:117. Luka Dončić je za Teksašane dosegel 31 točk, šest asistenc in osem skokov, imel je tudi tri ukradene žoge. Na parketu je preživel 41 minut. V oči pa bode dejstvo, da Ljubljančan v zadnjem delu sploh ni dosegel koša, imel je zgolj dve izgubljeni žogi ...

Dončić vs Curry FOTO: Sofascore.com icon-expand

Dallas je imel tri minute pred koncem obračuna v San Franciscu sicer še ne odločilnih, a gotovo udobnih šest točk naskoka.

Nisem veliko razmišljal, kako bo na tekmi in kaj naj pričakujem. Je bila pa res lepa izkušnja. Štiri tekme v tej sezoni bi se lahko obrnile v našo korist, a smo jih izgubili. Še vedno se spoznavamo in uigravamo. Klay Thompson ob vrnitvi v San Francisco

Nato pa se je "pokazal" Stephen Curry, ki je dosegel vseh preostalih deset točk za Golden State in lastnoročno zavil v črno goste iz Dallasa. Teksašani so tako pretrpeli tretji zaporedni poraz. Še posebej peče, da so vse tri zabeležili po dramatični končnici in vsakič tesno izgubili. "Ko imaš nekaj točk prednosti v končnici, moraš biti precej bolj pameten na parketu, kot smo bili mi. Imeli smo vse v rokah, a dobili nič. Smo pa, oziroma gotovo pa bomo, bolj pametni po tem porazu. Brez dvoma se bomo česa naučili," je bil po tretjem porazu v nizu v pogovoru za ESPN "pameten" strateg Dallasa Jason Kidd.

"Na obračunih, ki smo jih izgubili, smo bili vselej v igri za zmago. To je dober podatek. Precej slabši pa je ta, da smo vse končnice odigrali slabo in si sami oteževali položaj in bili na koncu za napake kaznovani," dodaja prvi trener Teksašanov. "Slabo smo odigrali predvsem zadnji dve minuti. Ne smemo izgubljati žog, moramo pa bolje skakati. Kopica napadalnih skokov, mislim, da jih je bilo celo osemnajst, to je preveč," še opaža Kidd, ki pa vidi kar precej obetavnih stvari v igri Dallas Mavericksov.

Golden State Warriors vs Dallas Mavericks FOTO: Sofascore.com icon-expand

"Lepo je, da smo bili v položaju, ko bi lahko zmagali. Bolje moramo zadevati v končnicah. Imeli smo dobre položaje za met, toda nismo zadevali. Ponavadi jih izkoristimo. Ko nasprotnik daje koše v odločilnih trenutkih, moramo ostati zbrani," je še povedal prvi med enakimi pri aktualnih finalistih lanske sezone lige NBA. Kidd je prepričan, da bo kmalu prišla tudi Dallasova pozitivna serija zmag.

"Za nami je dobra preizkušnja, iz katere lahko odnesemo veliko pozitivnega in gradimo naprej. Sezona je še mlada, veliko bo vzponov in padcev, mi pa želimo čim prej priti v želeni ritem. Nismo še tam," je ESPN-ju še zaupal Jason Kidd, ki je na vprašanje novinarja, kako komentira, da je Luka Dončić v zadnji četrtini ostal pri ničli, z nekaj slabimi odločitvami in zgrešenimi meti v ključnih trenutkih, zgolj poudaril ... "Če misite, oziroma mislimo, da bo Luka Dončić reševal vsako tekmo v končnici, se prekleto motite. Enako velja za Kyrieja Irvinga. Ne moremo in ne smemo pričakovati, da bosta iz večera v večer v končnicah ubijalska in ključna moža naše ekipe. Odigrala sta dobro tekmo in ostanimo pri tem." Thompson: Bilo je čustveno

Klay Thompson je po tekmi dejal, da se je zdelo "nadrealno", ko se je pomeril z nekdanjim soigralcem. "Velikokrat sva varovala drug drugega na treningih za ekipo ZDA ali tekme zvezd, toda tekma v lige NBA je bila precej nadrealistična izkušnja," je dejal Thompson.

Klay Thompson FOTO: AP icon-expand

"Stephen Curry? Zelo boli, ko sem bil na drugi strani ob njegovih napadih. Tip se je na koncu povsem razgrel in nam podelil nekaj res smešnih metov. To ni bilo v redu," je še povedal Thompson in nadaljeval: "Štiri tekme v tej sezoni bi se lahko obrnile v našo korist, a smo jih izgubili. Še vedno se spoznavamo in uigravamo. Soigralcem govorim, da je bolje, da imamo te težave zgodaj v sezoni kot po 60 tekmah." Izid:

Golden State Warriors - Dallas Mavericks 120:117 (33:27, 26:36, 37:26, 24:28)

Luka Dončić 31 (13:27 iz igre, 2:9 za tri, 3:3 prosti meti, 8 skokov, 6 podaj, 3 ukradene in 2 izgubljeni žogi v 41 minutah).