Dončić: Energija je bila dobra, potrebovali smo takšno lažjo tekmo

Dallas je prvič v sezoni nanizal tri zaporedne zmage, potem ko je pred tem ugnal še San Antonio Spurs in Oklahoma City Thunder. Razmerje zmag in porazov 8-7 trenutno zadošča za deseto mesto v zahodni konferenci. Tokrat večjih težav košarkarji iz Teksasa niso imeli. Proti oslabljenim pelikanom so imeli dvoboj pod nadzorom, prednost pa je bila na koncu za varovance Jasona Kidda najvišja v sezoni. Pri gostih so manjkali številni nosilci igre, med njimi Zion Williamson, CJ McCollum, Herbert Jones in Dejounte Murray. Najboljši strelec Pelicans je bil na koncu Trey Murphy z 19 točkami.