Kidd: Oklahoma je prišla na parket s 'peno na ustih', mi pa nismo bili pravi

Končana je serija zmag Dallasa v ligi NBA. Teksašani so v obračunu v Oklahomi izgubili po sedmih zaporednih uspehih. Gostitelji so se odlično pripravili na Dallas, odigrali fantastično obrambo na ključnih možeh tekmecev in si zmago zagotovili še pred zaključkom dvoboja. Luka Dončić ni imel običajnega strelskega večera, v prvem polčasu je dosegel le dve točki, v nadaljevanju se je njegov izkupiček popravil, a to ni bilo dovolj za preobrat in uvrstitev v polfinale pokala, kamor so se uvrstili košarkarji Oklahome. Tam jih čaka ekipa Milwaukee Bucks.