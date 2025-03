Dončić: Nepomemben poraz, samo da bo James hitro nazaj

OGLAS

Po izenačenem prvem polčasu obračuna titanov v ligi NBA, ko je bil rezultat ves čas tesen, tekma pa povsem odprta, Boston je odšel na veliki odmor zgolj s štirimi točkami prednosti, so kelti v tretji naredili prelomni preobrat, tekmo vzelo v svoje vajeti in je niso več izpustili iz rok. "Ključna je bila naša slaba obramba v tem delu tekme. Že v prvem polčasu nismo bili povsem pravi, toda imeli smo povsem aktiven rezultat. No, nato pa tretji del tekme, ko smo bili predvsem v obrambi premehki in dovolili tekmecem da se razletijo. Ko je enkrat tako, je Boston težko zaustaviti," je po končanem nizu osmih zaporednih zmag razpredal Luka Dončić.

Luka Dončić na tekmi v TD Gardnu. FOTO: AP icon-expand

Sam s svojo igro, navkljub strelskem rekordu v dresu Lakersov, ni bil preveč zadovoljen. "Še vedno nisem v tistem ritmu, v katerem bi želel biti. V prvem polčasu nisem bil pri stvari. V nadaljevanju je bilo bolje. Mislim, da sem stopnjeval igro, toda kot ekipa nismo dobro delovali v obrambi. Ne smeš prejeti 30 točk na četrtino. Sploh, na takšni tekmi," je še dodal prvi strelec gostujoče ekipe, ki je imel tokrat zelo dober met izza črte. Iz desetih poskusov je zadel pet trojk. "Izboljšujem se v nekaterih prvinah, a ponavljam, daleč sem še od svoje optimalne izvedbe," poudarja 26-letni Ljubljančan, ki ima privilegij, saj se je prvič soočil s spopadom večnih tekmecev v ligi NBA.

Boston in Los Angeles sta najudarnejši in najuspešnejši franšizi v zgodovini sploh. "Bilo je lepo. Nekaj podobnega sem doživel v Španiji v obračunih Reala in Barcelone. Vzdušje v TD Gardnu je vedno naelektreno. Težko je igrati tu gostom, domači navijači ustvarijo neverjetno ozračje. A rad igram v takšnem vzdušju. Motivira me," je dodal zlati slovenski košarkarski deček, ki je nato lep del intervjuja namenil spodbudnim besedam svojemu kapetanu - veteranu Lebronu Jamesu, ki tekme v Bostonu ni končal ...

"Upamo le, da je z njim vse okej. Verjamem, da je temu tako. Držim pesti, da ni nič hujšega. Vemo, koliko nam pomeni. Nepomemben poraz smo doživeli, samo da bo James hitro nazaj," je prepričan Dončić, ki poškodbe jemlje, tako kot je treba, kot nujno zlo na poti košarkarskega profesionalca. "Dogajajo se in vedno se bodo. Ponavljam, verjamem, da bo hitro nazaj. Ne sprejemam črnega scenarija. Poškodbe se dogajajo, a upam, da bo z Jamesom vse dobro." Radovedni novinarji so omenjali težave Lebrona Jamesa iz leta 2019, ko je ob podobni poškodbi dimelj dlje časa prisilno počival ...

"Lahko samo upam, da temu ni tako. Rabimo ga, saj prihaja ključni del sezone. A tudi, če ga ne bo, se bomo trudili še zanj. Moramo ostati fokusirani, imamo širok kader in gotovo bomo iz sebe iztisnili še več in ga skušamo nadomestiti," gleda naprej Luka Dončić, ki je zadnji del druženja s sedmo silo odgovarjal množici nadvse radovednih španskih novinarjev. Le-ti so opazili grimase bolečine na Dončićevem obrazu ... "Vajen sem igrati z bolečinami. Nič novega. Enkrat je huje, drugič pač ne. Bolelo je, a sem stisnil zobe. Ves čas želim pomagati ekipi, zato bolečine skušam odmisliti." Po zadnjih podatkih naj bi odsotnost 40-letnega Jamesa "merili" v tednih in ne dnevih, kar je slab(š)a novica za Dončića in košarkarsko druščino iz mesta angelov ... Izid:

Boston Celtics - Los Angeles Lakers 111:101 (33:33, 25:21, 29:13, 24:34)

Luka Dončić 34 (11:21 iz igre, 5:10 za tri, 7:8 prosti meti, 9 skokov, 3 podaje v 37 minutah)

