Dončić z Dallasom 'prišel na okus': Lahko dobimo to serijo

Dallas je vodil vso tekmo, že v drugi tretjini pa je po zaslugi 21-letnega slovenskega košarkarja Luka Dončićaprišel do prednosti 17 točk. Clippers so do polčasa ostali blizu, v nadaljevanju tekme pa je prednost znova narasla. Dončič je do sredine tretje četrtine dosegel 26 točk ter prispeval osem skokov in sedem podaj, zaradi štirih osebnih napak pa ga je trener teličkov Rick Carlislezaradi dobre predstave njegovih soigralcev dlje časa obdržal na klopi. V zadnji četrtini je Dončić znova stopil na parket, a takoj prejel peto osebno napako in se znova preselil med rezerviste. Njegovo moštvo pa je kljub temu prišlo do najvišje prednosti (+18). V zadnjih štirih minutah je Dončić znova zaigral, Clippers pa so se v končnici nekoliko približali, a do popolnega preobrata niso uspeli priti. Poleg Dončića, ki je v vsega 28 minutah na parketu dosegel 28 točk (8/17 iz igre, 4/7 za tri, 8/12 prosti meti) in izgubil le eno žogo, je bil pri teličkih zelo učinkovit Kristaps Porzingis (23 točk), svoje pa so s klopi dodali šeTrey Burke (16 točk),Seth Curry(15 točk) inBoban Marjanović (13 točk). "Bilo je težko tekmo spremljati s klopi, saj želim v vsakem trenutku pomagati ekipi. A fantje so se izkazali, vsa čast jim, tokrat je posel naredila naša "druga linija"," je bil slikovit v izjavi po tekmi zaESPN 21-letni Ljubljančan. Za košarkarje iz Los Angelesa jeKawhi Leonard, najkoristnejši igralec lanskega finala, dosegel 35 točk in 10 skokov.