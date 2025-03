Dončić: Vsaki ekipi v ligi bi se poznala odsotnost treh članov prve peterke

Luku Dončić ni popravil razpoloženja niti strelski rekord odkar nosi dres Los Angeles Lakersov. Prepričljiv poraz v Fiserv Forumu je 26-letnega Ljubljančana potrl, a se v isti sapi zaveda, da jezernikom manjkajo trije igralci prve peterke. Ne glede na to, pa je prepričan da bi morali odigrati precej boljšo obrambo. "Vključno z mano. Strelski rekord mi ne pomeni nič. To, da smo prejeli 126 točk nam ne gre v čast. Bili smo slabi. S takšno predstavo se ne zmaguje v gosteh," je prepričan prvi mož tekme. Kadrovsko oslabljenim Lakersom ne gre v prid natrpan in zahteven ritem. Los Angeles naslednjo tekmo igra v Denverju.

Luka Dončić je v prvem polčasu še držal Los Angeles Lakerse med živimi na gostovanju v Milwaukeeju - v tem delu je dosegel 29 točk, od tega pet trojk - in gostje so bili ob zaostanku osmih točk še kako živi. Nato pa je prišla tretja četrtina, ko so domači z delnim izidom 31:19 stvari postavili na svoje mesto in Ljubljančan je ob visokem zaostanku zadnji del igre začel na klopi. Počival je na začetku zadnje četrtine. Austin Reaves je z nekaj zaporednimi točkami znižal na 108:92 in trener gostov J. J. Redick se je odločil, da pošlje 26-letnega Ljubljančana nazaj na parket.

Luka Dončić na tekmi Milwaukee Bucks - Los Angeles Lakers.

Ko so domači povišali na 122:102, je slabih pet minut pred koncem tekme gostujoča klop vse nosilce poklicala iz igre in "podpisala" kapitulacijo ter že začela pogledovati proti naslednjemu (zahtevnemu) izzivu. Los Angeles Lakersi bodo že v petek bodo gostovali v Denverju, v nedeljo bodo nato gostili Phoenix, v ponedeljek pa na preloženi tekmi še San Antonio. Požari v Los Angelesu so januarja povzročili prestavitev tekme. "Razočaran sem in jezen hkrati. Lahko grešiš v napadu in imaš slabši strelski večer, toda obrambo moramo igrati. Sploh sedaj, ko smo močno kadrovsko podhranjeni," je za ESPN iz prve izstrelil prvi mož tekme, ki se je zaustavil pri strelskem rekordu, odkar je prestopil v mesto angelov. Ljubljančan je domačim zabil 45 točk, od tega sedem trojk.

"Rekord? Ne pomeni veliko dobra igra, če na koncu ni zmage. To je kolektivni šport in nismo bili uspešni. Vtisi so slabi, veliko stvari bo še treba popravit," je bil potrt Ljubljančan, ki se zaveda, da je ritem tekem in njegov zahtevnost na najvišjem nivoju v končnici rednega dela lige NBA. Sploh, ker je koledar natrpan in tekmeci težki ... "V Denverju je vedno težko igrati. Lepo se bo znova srečati z Nikolo Jokićem, a verjemite, da nam ničesar ne bodo podarili. Moramo se spočiti in potem naprej," je novinarju ESPN-ja še zaupal Luka Dončić.

JJ Redick

"Pozna se, da manjkajo trije igralci prve peterke. To bi se poznalo vsaki ekipi v ligi NBA. Vseeno lahko dobimo tekme tudi brez njih. Čaka nas, mislim da, šest dvobojev v dobrem tednu dni. Noro. Nikoli še nisem igral v tako zgoščenem urniku, a odlično smo plačani in ne bomo iskali izgovorov," poudarja zlati slovenski košarkarski deček, ki je odgovarjal tudi na vprašanja o fizičnem stanju in mentalnem počutju ...

"Vedno si lahko še bolje. Nikoli nisi povsem zdrav in brez bolečin, ko imaš toliko tekem za sabo, a na to sem navajen. Tudi tokrat smo se šele uro pred tekmo odločili, da nastopim. Saj veste, da želim vedno igrati. Nisem še povsem pripravljen, to je vsem vidno, imam še veliko rezerve," je zaključil Ljubljančan, ki še ni potrdil, ali bo v petek igral v Ball Areni. Vsekakor mu bo trenerski štab v naslednjih dneh namenil tudi kakšen večer počitka. Če bo to ravno proti Jokiću, pa ni še znano. Izid, liga NBA, redni del:

Milwaukee Bucks - Los Angeles Lakers 126:106 (33:29, 38:34, 31:19, 24:24)

Luka Dončić 45 (14:26 iz igre, 7:13 za tri, 10:12 prosti meti, enajst skokov in tri podaje v 36 minutah).

