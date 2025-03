Dončić: Sedaj morava z LeBronom prevzeti odgovornost

Luka Dončić je bentil na novinarski konferenci po (nepričakovanem) porazu v Orlandu. Kazal je s prstom nase, opozoril tudi na zelo slabo ekipno delo v obrambi, predvsem v drugem delu. Domači so z odlično tretjo četrtino (32:16) razorožili jezernike, ki so tokrat nastopili s skorajda vsemi razpoložljivimi močmi, kar je še posebej boleč podatek ob porazu proti Magicu. "Naša prepoznavna agresivna obramba nas je krasila na obroke. Preveč smo oscilirali skozi tekmo in bili za to kaznovani," je prepričan prvi strelec svoje ekipe, ki je ob zelo solidnem metu dosegel 32 točk.



"Biti bi moral boljši v obrambi. Vsi mi bi morali dati še kaj več v obrambnih nalogah. Prejeti 32 točk v eni sami četrtini je absolutno preveč," je prepričan Ljubljančan, ki je dobro vodil ekipo v prvem polčasu, ko so gostje večinoma vodili in imeli še ob polčasu minimalno prednost. Nato je prišla tretja četrtina in Lakersi so potegnili ta kratko.