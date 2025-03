Dončić: Izpadli smo 'osnovnošolsko', to se nam ne sme ponoviti

Še dobrih 12 sekund pred koncem obračuna v United Centru v Chicagu so imeli košarkarji Los Angeles Lakersov udobnih pet točk naskoka. Sledila je neverjetna končnica bikov, ki jo je z uspešnim metom s sredine igrišča zapečatil Avstralec Josh Giddey, sicer prvo ime dvoboja, in jezerniki so pretrpeli najbolj grenak poraz v sezoni. Luka Dončić je bil po tekmi razumljivo nadvse slabe volje, a je čestital tekmecem za drugo zaporedno zmago v samo nekaj dneh. "Uf, tile biki so zares za nas neprijeten tekmec. A na srečo si tekme hitro sledijo, zato gledamo naprej."

Povsem odveč, razumljivo, je bila obvezna novinarska konferenca za Luko Dončića po bolečem porazu v United Centru proti Chicagu. Sploh, ker so imeli Lakersi pet točk naskoka 12 sekund pred koncem, nato pa ob nerazumljivih napakah domačim dovolili epski zasuk, ki ga je zapečatil Avstralec Josh Giddey, ta se je drugič zapored proti Lakersom "podpisal" pod trojni dvojček s srečnim metom s polovice.

"Norih 24 ur je za nami. Najprej zmaga v zadnji sekundi, nato pa ta poraz. Sploh, ker smo imeli zmago tako rekoč v rokah. Norih zadnjih nekaj sekund pa ni šlo v naš prid. To se dogaja v ligi NBA, še posebej, ko je sezona tako dolga in naporna. A mislim, da se stvari izenačijo na daljši rok," je bil po porazu "trezen" Dončić, ki je bil vidno jezen, razočaran in tudi utrujen hkrati. Skoraj ves čas druženja s sedmo silo si je podpiral glavo.

"Hudo je, ko tekmo izgubiš na takšen način. Vse smo imeli v rokah, nato pa nor met in poraz. A treba je čestitati domačim, verjeli so in bili nagrajeni," je bil realen 26-letni Ljubljančan. "Ne bomo se in ne smemo se počutiti potrto. Ni lahko, toda gremo naprej. Na srečo si tekme sledijo."

Dejstvo je, da Lakersi veliko preveč oscilirajo v igri, od vrhunskih minut do začetniških napak. Takšnih, kot so se pripetile v zadnjih sekundah. "Naivno smo izpadli v zadnjih sekundah obračuna. Ponavljamo ves čas, da je treba igrati kontinuirano v istem ritmu. Bili smo na trenutke sijajni, takšni moramo biti skozi celo tekmo, nato pa nastopijo tudi črne minute, v tem primeru črne sekunde."

Jezernikom ni kaj prida pomagalo, da so po dolgem času nastopili skorajda v popolni zasedbi. Manjkal je le Rui Hachinmura. "To je dobra vest za ekipo pred končnico rednega dela, ko bo vse že v znaku play-offa. Upam, da ohranimo zdravje na najpomembnejših tekmah sezone. Mislim, da se bomo iz tega poraza veliko naučili. Vsaj morali bi se," je bil še naprej trezen v razmišljanju zlati slovenski košarkarski deček in se za konec spomnil, da sta se mu takšen razplet in enako boleč poraz nedavno že zgodila.

"Še huje je bilo. Lani sem z Dallasom izgubil v Clevelandu, ko je nasprotnik zadel celo s svoje rakete prek celotnega igrišča. Take stvari se dogajajo v ligi NBA. Ponavljam, tekme si sledijo in kmalu bo nova. Čez dva dneva nas čaka naslednja tekma. Je pa res, da je Chicago neugoden tekmec za nas," je na novinarski konferenci povedal Dončić, ki se za konec ni mogel izogniti "standardnemu" vprašanju: kako lahko Austin Reaves, LeBron James in Luka Dončić igrajo istočasno na parketu?

"Fantje, to me sprašujete po vsaki tekmi. Veliko treniramo, veliko se pogovarjamo, kako lahko mi trije igramo skupaj. Brez skrbi, našli bomo najboljši način."



Izid, liga NBA, redni del:

Chicago Bulls - Los Angeles Lakers 119:117 (32:22, 26:37, 17:32, 44:26)

Luka Dončić 25 (8:21 iz igre, 4:12 za tri, 5:6 prosti meti, 10 skokov in 7 podaj v 38 minutah).