Dončić delal kot blagajnik in bil na sodišču

Luka Dončić je blestel na svoji prvi tekmi v American Airlines Centru kot član gostujoče ekipe, ko so Los Angeles Lakers s 112:97 premagali Dallas Mavericks. Dončić je bil v središču pozornosti zaradi svoje čustveno nabite vrnitve v mesto, ki ga je skoraj sedem let imenoval dom. Bil je sijajen, dosegel je 45 točk in drugič po menjavi premagal Maverickse.