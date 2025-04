Dončić: Mislim, da nas bo težko zaustaviti, a potrebna bo celotna ekipa

Pred košarkarji Los Angeles Lakers je le še zadnja tekma rednega dela najmočnejše košarkarske lige na svetu. V nedeljo se bodo ob 21.30 po našem času pomerili z ekipo Portland Trail Blazers. Ker so svoje delo že več kot dobro opravili, si zagotovili tretje mesto zahoda in prednost domačega terena, bo trener JJ Redick zagotovo namenil nekaj počitka svojim najmočnejšim igralcem. Tega se nadeja tudi slovenski zvezdnik Luka Dončić : "Seveda, razumljivo je, da potrebujem nekaj počitka. Najboljši del sezone šele prihaja, tako da je potrebno ostati povsem pripravljen in zbran. Toda ne glede na vse, bo nekaj dni počitka dobro delo."

Jezerniki so vpisali drugo zaporedno zmago in šesto na zadnjih osmih tekmah, zdi pa se, da je slovenski zvezdnik v vedno boljši formi. Razumljivo in primerno dogodkom je tudi njegovo veselje pred končnico lige. "Počutim se samozavestno, tudi da sem znova v svojem ritmu. Pomembno je tako zame osebno kot tudi za celotno ekipo. Vse si želim narediti za zmago ekipe, dobro se dopolnjujemo. Tudi fizično sem zelo močan," pripoveduje Slovenec. To, da so si prvič po letu 2020 priigrali 50 zmag v rednem delu, tudi ni naključje. Zdi se, da je kemija v ekipi prava, nenazadnje se to opazi tudi na igrišču. "Nič ne delamo posebej na tem, vse je naravno, občutek, ki ga imamo med seboj na parketu. Vse skupaj se še izboljšuje. Edini cilj, ki ga moramo imeti in ki ga imamo, je, da osvojimo prvenstvo. Imamo ekipo, ki je tega sposobna. Vsi smo temu povsem predani, mislim, da nas bo težko zaustaviti. Potrebno bo delo celotne ekipe," še poudari ob vprašanju, da se z LeBronom Jamesom zares dobro dopolnjujeta.