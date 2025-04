Dončić: Na koncu se veseli ekipa, ki prva doseže štiri zmage

"To vsekakor ni dober način za začetek končnice, a lahko vseeno rečem, da na koncu zmaga ekipa, ki prva pride do štirih zmag. Moramo igrati bolje, kot že rečeno, in znati izkoristiti priložnosti, ko se te pojavijo. Vzdušje v dvorani je bilo sicer odlično, žal mi je, da navijačem nismo mogli podariti prve zmage. Bili so z nami tudi v trenutkih, ko nam ni šlo, in za to sem jim resnično hvaležen," se zahvali Slovenec. "Kot že rečeno, izredno dobro košarko smo odigrali le v zadnji četrtini – bili dovolj agresivni, igrali fizično in tudi dobro v obrambi. Tako moramo naslednjič igrati vseh 48 minut. Se boriti za vsako posest. Vsaka posest je pomembna. Nismo jih uspeli sploh omejiti, počeli so, kar so hoteli," še zaključi.