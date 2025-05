'Treba je priznati, da nam je bila igra kroglic precej naklonjena'

Z žrebom kvalifikacijskih skupin se je začelo uradno odštevanje do svetovnega košarkarskega prvenstva, ki ga bo med 27. avgustom in 12. septembrom 2027 gostil Katar. Slovenija bo v prvem delu kvalifikacij nastopila v skupini H, njene tekmice pa bodo Češka, Švedska in Estonija.