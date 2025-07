Dončić blesti na naslovnici: 'To poletje je bilo malo drugačno!'

Luka Dončić se te dni mudi v Ameriki, kjer si je vzel čas za pogovor za priljubljeno in svetovno znano revijo Men's Health. Slovenec na naslovnici navdušuje z izklesanim telesom in podobo, ki je nismo videli že nekaj časa. Superzvezdnik lige NBA je bil skozi leta pogosto tarča kritik zaradi telesne pripravljenosti in postave, a po celotnem poletju treningov in obilici beljakovin, ki jih je zaužil, sedaj zatrjuje, da je pripravljen svojo igro in Lakerse dvigniti na višjo raven.